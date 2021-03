O altfel de revista a presei. Esential in 11 martie 2021

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Statul la stat, procesul cu 90 de termene, 1 dolar parfumul si relatii intime in toaleta scolii. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:, nu au facut scoala online / Elevii fara acces la educatie au pierdut 24 de saptamani de scoala - Raport al World Vision Romania, la 1 an de la prima zi de scoala online➤ Doi elevi. Directorul este acuzat ca stia, dar ca ar fi incercat sa musamalizeze cazul➤ Detalii socante ale interventiei ratate de la Onesti. Negociatorul nu primea informatii,Concluziile anchetei in cazul de la Onesti: Negociatorul nu a fost informat ca agresorul a vorbit cu operatorul 112 si nu a cunoscut revendicarile /Revolta politistilor dupa explicatiile date de sefii Politiei cu privire la tragedia de la Onesti:unde vor fi acoperite de praf"suspendat in Italia si in mai multe tari europene➤ Arhiepiscopia Timisoareiin care apare reprezentata Catedrala Mitropolitana➤ Autoritatile incearca sa faca lumina in scandalul centrelor speciale de vaccinare,de Ministerul Sanatatii➤ Autostrada Transilvania: Contract reziliat pe un tronson cu probleme. Drula: "Pe A3, dar cresterile de preturi au fost mai mici decat in ianuarie. Scumpirea combustibililor continua in acelasi ritm.Alimentele s-au scumpit in februarie,➤ 31 de companii de stat au. Doar 5 au un plan de reducere a cheltuielilor➤ Coruptie la nivel inalt in Portul Constanta: comisar-sef implicat in. Mita - 1 dolar/parfum intrat in tara.➤ Statul la stat. Chiar daca atragerea de fonduri europene e in fisa postului,➤ AEP a virat partidelor, in luna martie➤ Sefa Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Venitul ei total se ridica la 30.000 de lei➤ Citu spune ca: "Asa incepe reforma. Statul ne trage in jos"➤ De cesalariul cu pensia? Raspunsul ministrului Muncii➤ Liderul senatorilor PNL , Virgil Guran,publicate de Vlad Voiculescu . Ce spun expertii in comunicare publica➤ Deputatul USR Tudor Benga: "la vaccinare si va trebui sa ne asumam lucrul asta. Eu ca parlamentar nu sunt cu nimic mai esential decat un profesor sau o casiera"➤ Barna sustine ca a avut: Au fost intrebari legate de cateva formulare de participanti la proiect, daca semnatura era a mea sau nu Kelemen Hunor : "din functie a Avocatului Poporului"➤ Vicepremierul Kelemen Hunor: ". Oricum este o populatie mult mai mare decat habitatul pentru acest animal"➤ Deputatul PSD Ghita: ". "Scolitii la Paris", cancerul Romaniei": " Raed Arafat a fost condamnat la moarte in tara lui"➤ Sculptordupa ce domeniul public pe care se afla o opera a lui a devenit proprietate privata➤ Mai lent decat traficul din Bucuresti e doar procesul de coruptie al primarului Sorin Oprescu : "Cred ca este drept sa fiu achitata". Sedinta se tine cu usile inchiseOPINIA ZILEI:- Irina Zamfirescu