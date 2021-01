O altfel de revista a presei. Esential in 14 ianuarie 2021

din plin in educatia din Romania➤ Treizeci de directori de scoli din Capitala au fost➤ Aproape 1.100 de elevi din judetul Oltin primul semestru➤ In Giurgiu,au anuntat ca accepta vaccinareadin Prahova au declarat ca vor sa se vaccineze➤ Inspectoratele scolare din zece judete. Printre ele sunt si cele din Bucuresti si din Timisoara➤ Pacientii nevaccinati,➤ Bucuresti: Medici trimisi de sistemul electronic➤ Numerosi romani➤ Un medic din Timisoara, motivand ca lucreaza, voluntar, la cabinetul ei➤ Multe spitale cu. Cum explica medicii?➤ Motivele pentru care craiovenii nu vor fi vaccinati prea curand.➤ Statistica oficiala anunta o crestere vertiginoasa a numarului total al deceselor (indiferent de cauze) in Romania, in noiembrie 2020 - peste 35 de mii. Este, fiind cu 65% mai mare decat media ultimilor doi ani.➤ Studiu:din Romania stiu sa se protejeze de COVID-19➤ 15 medici si asistente, condamnati dupa ce. Patroana clinicii, pedeapsa record➤ 30 de romani, expulzati din Marea Britanie dupa Brexit : "Ne-au trimis inapoi in tara,, din cauza investitiilor intarziate. Acestea nu au fost verificate, nu au autorizatie, iar aparatura de monitorizare a noxelor la cosul de fum este defectaPrimaria Bucuresti➤ Caz inchis!. Un membru CNA atrage atentia: "Ar trebui sa dam un semnal public!"➤ Deliciile banului public in provincie:; Cand nu-ti place slujba, stai acasa 9 luni➤ Protest la Prefectura. Salariati au cerut salvarea COS Targoviste,: "Citu sa aiba pensia noastra" VIDEO Florin Citu : In educatie si sanatate s-au bagat foarte multi bani si rezultatele nu se vad. Ministrii sa foloseasca resursele pe care le vor avea / Anul trecut,➤ Mostenirea Gabrielei Firea:si angajatii companiilor municipale Ep. II, cat a costat si metroul din Drumul TabereiNicusor Dan: "Nu putem plati nicio lucrare de investitie.cu 40% si a salariilor din educatie➤ Colectii de bijuterii, genti, ceasuri, terenuri in averile alesilor PSD ➤ Urmarit penal,pe o pagina de Facebook ➤ Sosoaca: "Calugarita a gustat din paine sa vad ca nu e otravita.➤ Salile de sport din Bucuresti ca centre de vaccinare:din ministere. Se cere demisia lui Mihai Gotiu➤ Raisa Enachi, deputata a Aliantei pentru Unirea Romanilor,➤ Premierul propus de AURintr-un lac dezmortit din Alpii Orientali➤ Presedintele Iohannis: Incepand din semestrul doi, din 8 februarie,ca in ultimele saptamani. Se revine la sistemul pe "scenarii" (verde, galben si rosu). In localitatile incadrate in scenariul verde toate scolile se deschid fizic.➤ Referat DNA . Cum si-adin licentele Microsoft , in dosarul vizitei in SUA, la inaugurarea presedintelui Trump. Procurorii il acuza de obtinerea unor foloase necuvenite in valoare de 380.000 de dolari pentru el si pentru PSDCine este. A fost facut de PSD consul al Romaniei la Bonn pentru rolul de "finantist" din intalnirea cu Trump➤ Procuror din Craiova, acuzat cain dosarele pe care le investiga