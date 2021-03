O altfel de revista a presei. Esential in 15 martie 2021

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

Corijenti la alfabetizare, migratie pentru vaccin si contrabanda cu parfumuri. Mai multe titluri din Romaniade astazi, in articol:➤ Corijenti la alfabetizare media |decat restul europenilor. Cum si-au dat intalnire tinerii bucuresteni la Clubul Pensionarilor din Fetesti➤ Vlad Mixich: "De ce ai tine, cand cererea masiv nesatisfacuta este in orasul aflat la 150 de kilometri distanta? O ineficienta uluitoare"➤ Comandantul Spitalului Militar din Focsani, schimbat dupa ce s-a descoperit ca➤ La trei zile de cand ministrul Apararii, Nicolae Ciuca , anunta accesul public catre centrele de vaccinare paralela,➤ Cand. Vrancenii programati la vaccinare la Casa Armatei, relocati la Suraia➤ Situatie disperata la inceputul valului 3:si niciun loc in Bucuresti➤ Cursa pentru paturile ATI: in judetul AlbaSolicitarea pentru detasari a fost trimisa la centru➤ Criza locurilor la Terapie Intensiva:➤ Cum a ramas cel mai mare spital de copii din tara, Spitalul Grigore Alexandrescu,➤ Drama unei tinere de 15 ani. A ramas i, in mai multe randuri➤ Rectorul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad, Ramona Lile, e "vinovata de savarsirea plagiatului", in calitate de coautor a 6 articole cu "plagiat masiv de blocuri de texte" - Consiliul National de Etica a Cercetarii /➤ Seful Garzii de Mediu, despre poluarea din Bucuresti: Au fost identificate➤ Bella Italia, pubela Romania. De cecoordonate de mafiedin Portul Constanta➤ Eurostat: Romania, printrede scaderea turismului in 2020/ DSP a facut un control in urma acuzatiilor grave ale unei foste asistente: Primarul Sectorului 2 ii da replica lui Nicusor Dan si spune ca va prelua proiectul doar dupa o analiza➤ Mii de. Guvernul intarzie sa adopte actul normativ privind reorganizarea ministerului de resort. Culisele din instanta ale "razboiului gunoaielor" din Sectorul 1. Chirica: "Scopul USR PLUS e sa faca scandal " / Chichirau: "Alianta cu PNL , neserioasa"Liberalul Mihai Chirica, despre USR-PLUS: "Aparitia acestui partid este un accident politic pe care toti trebuie sa ni-l asumam". Critici si la adresa lui Citu din partea apropiatilor lui Orbandupa ce a fost eliberat din functia de prefect al Capitalei➤ Deputatul PSD : "De 3 luni nu am vazut solutii pentru stoparea pandemiei" George Simion anunta ca, tara unde are interdictie de intrare➤ Anchete in Vrancea, dupa o petrecere care ar fi avut loc in week-end la un restaurant din Focsani., sefi din ANAF de la Constanta, Galati, dar si din plan local. Elena Udrea : "Stau si ma gandesc, daca tot erau asa de multi"