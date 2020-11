O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 13-15 noiembrie

la reparatii capitale. Pe unele tronsoane, trenul circula mai incet decat o bicicleta moderna: cu 20 km/h.➤ Analiza:, 43% nu sunt racordate la canalizare➤ Peste 450.000 de elevi invata in scoli dezavantajate, iar➤ Document oficial al Guvernului:timp de mai multe luni, ca efect direct al inchiderii scolilor➤ Scoala online azi, somaj maine:➤ Noi date oficiale cu: La Arad, din 70 au supravietuit 3, la Timisoara, din 149 au salvat 9, la Spitalul Victor Babes din Timisoara. "Efectiv le pica filtrul care era aplicat pe ele"➤ Raportarile zilnice ale autoritatilorin tara, in spitalele care trateaza bolnavii cu coronavirus ➤ Un elicopter SMURD pentru un pacient din Bucuresti➤ Un bucuresteanfacut de DSP. Desi nu are confirmarea ca este bolnav, barbatul este in carantina de mai bine de 14 zile➤ Reportaj:. Imunizarea in masa din Pata Rat, cea mai mare comunitate de romi din Cluj. "Umbla liberi ca nu-s testati. Cati au de-aici, numai Dumnezeu stie"➤ IPS Teodosie ameninta cade Sf. Andrei: "Niste restrictii care n-au logica"➤ Arhiepiscopul Calinic: "Folositi pe nas betisoare cu apa fierbinte, otet si sare.!". Medic, despre leacurile babesti promovate: "➤ Profesor universitar din Sibiu,. "Voi formula plangere penala"in registrul matricol unic, desi erau obligate sa faca asta din 2016. Printre ele, Politehnica, Universitatea Bucuresti, Medicina, Babes-Bolyai, ASE, Academia de Politie, Academia Romanala Clubul Diplomatic din Bucuresti, in plina pandemieCovid de la spitalul din Piatra NeamtAutoritatea pentru Calitatea in Sanatate:, unde a avut loc incendiul violentSeful CJ Neamt, Ionel Arsene, despre Spitalul Judetean: "/ Daca era deschis spitalul de la Letcani, tragedia putea fi evitata"➤ Spitalul Judetean Giurgiu avertizeaza:/ Modul in care a fost proiectata cladirea nu permite respectarea tuturor circuitelor, fiind necesare ample modificari➤ Medici, despre tragedia de la Neamt:➤ Copacii de pe marginea unui drum judetean din Dolj au fost. Cum a reusit o firma sa pacaleasca administratia orasului➤ ANP a luat primele masuri in urma controalelor efectuate la Penitenciarul Vaslui, unde sindicalistii au adus grave acuzatii conducerii: de la➤ Primarul Sectorului 2: ". Cautam solutii"➤ Citu, despre dublarea alocatiilor: ". Daca legea va fi promulgata va trebui sa taiem de undeva"➤ Averile personajelor-cheie din economia Romaniei: de laai E-ON, Romgaz Transgaz si Romsilvala parlamentare: pentru parlamentare, AEP publica doar date centralizate la gramadasi auxiliar sanitar din spitalele Covid, in starea de alerta - proiectNeamt unde au ars 10 bolnavi COVID➤ Fostul sot al Renatei Weber, Avocatul Poporului, a fost condamnat de Tribunalul Alba la. Faptele dateaza de acum 10 ani.➤ Noi interdictii pentru Alianta USR PLUS in Dambovita: La cererea PSD , precum "Fara penali", "Fara pensii speciale " sau "Cetatenie digitala"/ Liberalii il acuza ca a convocat pentru luni sedinta Consiliului Local inainte de incheierea negocierilor / Fritz sustine ca orasul trebuie sa iasa rapid din blocaj politic➤ Spitalul Judetean Neamt, aflat in subordinea Consiliului Judetean condus de Ionel Arsene, este la al optulea manager in ultimul an. Actualul director e fostul primar din Roman, declarat incompatibil de ANI de la inceputul pandemieiPortret de politician descurcaret: Lucian Micu, managerul spitalului de la Piatra Neamt,: "Uitati de cei care acum 5 ani strigau si acum tac frumos din gura"➤ Batalia politica pe spitale pentru tragedia din subordine➤ Cei care salveaza vieti la spitalul din Roman, pentru ca asa vrea PNL ➤ Presedintele asociatiei Colectiv : "Au trecut 5 ani si povestea se repeta, Colectiv este din nou cu noi / Supravietuitori:/ Tot coruptia i-a incendiat si pe ei"- Ramona UrsuRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.