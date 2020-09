O altfel de revista a presei. Esential in 15 septembrie 2020

-> Doarimpotriva gripei sezoniere, la jumatate fata de media UE->: 9 ani de lucrari pentru 7 km., in timp ce Romania a avut nevoie de noua ani->, desi fostul primar este condamnat definitiv pentru coruptie -> Tulcea:->: "Pacientii sunt nevoiti sa mearga la privat"->, una dintre principalele unitati sanitare COVID din tara.-> Reteaua medicala scolara de la Iasi, in pandemie:-> Soferul care a revoltat un echipaj de Ambulanta.->ai Primariei Focsani. Sobolanii si gandacii misuna prin camere-> PSD insista cu-> Administratia Sector 4 Bucuresti cumparadecat pretul la zi-> Protest la Primaria Sector 5, dupa ce: "Vrem amaratii aia de bani, nu altceva!"-> Peste 150 de politisti locali din Timisoara reclama ca: "Il pazim de ani de zile pe domnul primar"-> Angajatii TVR cer demiterea lui Mircea Radu, dupa ce->, in privinta scandalului legat de fotografia facuta in scoala. Varianta de luni versus cea de marti->, publicata de Dana Budeanu: "Cati bani ati luat de la interlop?"-> Nicusor Dan la intrebarea Libertatea: "de la cetateanul Mitrache, pe care l-am aparat in instanta ->aflati in concediu pentru campanie-> Mai multipentru fapte de santaj, trafic de influenta si luare de mita-> Candidatul PNL la CJ Constanta. Directorul spune ca primarul i-a cerut sa o inaugureze si nu a refuzat pentru ca "ii ajuta cu dezinfectant"-> In plina campanie electorala,. Sacosele si cutiile dispozitivelor poarta numele edilului aflat in functie de 20 de ani-> Mama lui Ciprian Ciucu, protagonista unui-> Vasile Cepoi , ministrul Sanatatii in primul Guvern Ponta si-> Dosarul "Tabita Tour" a revenit in camera preliminara, la Tribunalul Alba,. Acuzatiile aduse de DIICOT familiei Sighiartau->. Conducea masini de lux desi nu avea permis auto- Alex PaunCat te costa emiterea altuia, in regim de urgentaRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.