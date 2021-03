O altfel de revista a presei. Esential in 16 martie 2021

➤ Eurostat: Peste 20% din populatia UE are mai mult de 65 de ani. In Romania,a tarii, iar cea mai tanara in Bucuresti-Ilfov.➤ O tanara a fost batuta crunt de sotul ei,➤ Doua tinere au fost spulberate pe trecerea de pietoni semaforizata de un sofer neatent. Daca unii trecatori au sarit in ajutorul fetelor,si merg la shopping sau la sala de sport la Arad, pentru prima data dupa 15 decembrie. Au fost depistate 6.118 cazuri noi, din 38.371 de teste (15,9%)➤ Nereguli grave descoperite la masinile din dotarea Serviciului de Ambulanta Gorj.➤ Cum a demonstrat un sofer. Este locul-capcana in care agentii ridica permise pe banda rulanta➤ "Imaginea dezastrului in derularea proiectelor de infrastructura". Cum arata acum tronsonul reziliat din➤ Centura orasului Tecuci,, desi are doar 7 kilometri, primarul sectorului 5 anunta ca va depune plangeri penale➤ Urgia la Academia de Politie (XII):pe fostul sef DGA, Catalin Ionita, si pe actualul sef al AEP, Constantin Mituletu-Buica / Cei doi raman fara titlurile de doctorSeful AEP, Constantin Mituletu-Buica: "Asa cum este la dosar raportul de similitudine,pentru coruptie . Ofiterul, condamnat alaturi de un sef de clan interlop➤ Curtea de Conturi: Garda de Mediu, desi a constatat nenumarate situatii de incalcare a reglementarilor cu privire la depozitarea necontrolata a deseurilor,acestora si cu legislatia➤ Greseala de redactare in dosarul "Mita pentru permis":➤ Eurostat: Bulgaria si Romania,lunare din Uniunea Europeana➤ Semnal de alarma: Fata in fata cu noul val Covid,si functioneaza cu stocurile pe sfarsite➤ Afacerea Insigna!, din banii publici, in 4 ani➤ Afacerea "Ursul" | Cine a livratdin Sectorul 1➤ Cum se lupta primaria condusa de Daniel Baluta sa inscrie➤ Salariul directorului STB a fost taiat la jumatate., dispare prin comasare cu Avocatul Poporului. Consiliul care se ocupa de persoane cu dizabilitati, condus de un inginer auto racolat de Securitate UDMR pune conditii pentru desfiintarea Sectiei Speciale. Se sparg functiile de conducere in TVR si SRR. Acestea➤ Accesul la informatii publice sparge Coalitia. UDMRprimiti de la stat➤ Liberalii il ataca pe Voiculescu: Alin Tise ii ceredin centrele de vaccinare / Premierul Citu: A intarziat nepermis de multScandalul personalului neplatit din centrele de vaccinare: Voiculescu spune casi sa trimita o hartie / Ministrul Finantelor: Astazi am primit cererea, am operat-o Nelu Tataru : "Dupa ce se termina controlul de la Ministerul Sanatatii. Un consilier onorific nu poate avea acces la parole care apartin unui secretar de stat"➤ Proiectul legislativ: Stimati colegi din PSD , haideti sa eliminam securistii si copiii securistilor din politica din RomaniaSenatorii PSD Lucian Romascanu si Daniel Zamfir s-ausi i-au transmis initiatorului proiectului, Claudiu Nasui, ca "risca foarte mult"➤ Motiunea PSD impotriva lui Nasui a picat, Marcel Ciolacu : Nu sunt de acord cu casatoria intre persoane de acelasi sex,/ Cum explica votul europarlamentarilor PSD pentru rezolutia "Europa, zona de libertate pentru persoanele LGBT"la dubla nominalizare "colectiv" la Oscar . Mihnea Vasiliu, Ringier: Ma nedumereste tacerea politicienilor romani➤ Primarii de sector ii declara razboi lui Nicusor Dan care a condamnat-o la 8 ani de inchisoare si o reclama la CSM - George Arun