O altfel de revista a presei. Esential in 16 septembrie 2020

-> Concediile medicale pentru COVID, 6 luni de haos:si DSP-uri care scriu adeverinte cu pixul, in loc sa aiba baze de date in calculator-> Lucrarile de renovare ale Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria din Iasi,, au fost receptionate partial-> Lighean, latrina, soba.-> Manualul de limba romana pentru clasa a VIII-a a fost publicat azi, in format digital.Manualele pentru alte 7 discipline-> Proiecte de infrastructura de apa in Romania:-> Pe linia de cale ferata spre aeroport -> O, prima pre-clasata la licitatia metroului pana la Aeroportul Otopeni-> Elcen: Fara reparatii, reteaua Termoenergetica a ajuns la-> La nivel national, intr-o clasa sunt in medie peste 21 de elevi, iar la nivelul ciclurilor de invatamant cifrele medii depasesc limita maxima legala in prescolar, si-> Primarul sectorului 1, focar COVID-19, desi l-a reparat anul trecut-> Aproape 12.000 de tone de, in perioada 27 iulie - 8 septembrie->in Coreea de Nord si-a facut televiziune-> Avalansa de flotanti la Ceru Bacainti (Alba), una dintre cele mai pustii comune din Romania:->pe tehnologii pompoase, care depasesc de 10 ori nevoia reala in sistemul de transfuzie romanesc-> Raportul Directiei Corp Control si Anticoruptie din cadrul Ministerului Transportului-> Mircea Radu, sef al comunicarii in TVR si consilier al PDG-ului Doina Gradea,-> Cresc rapid cheltuielile statului cu dobanzile -, iar anul urmator ajung la aproape 4 miliarde de euro-> PSD vrea, sa majoreze imediat pensiile cu 40% si sa dea bani pentru Catedrala Neamului-> Primarul Daniel Florea . Toti banii merg la patronii editurii Litera-> Primarul Dan TudorachePrimariei comunei Balotesti-> Desi sunt prevazute in Constitutie,->, iar peste 250 au procese in curs de solutionare, majoritatea fiind insa deja castigate de CNSAS . Unii dintre acestia candideaza din nou la alegerile locale din 2020-> Un activist a fost atacat de doua ori de hotii de lemne din judetul Suceava, iarpe motiv ca i-a incalcat dreptul la imagine->la primaria unei comune din Suceava.->, in genunchi si cu mainile ridicate, in timp ce el o certa / Ogagau da vina pe PSD ca foloseste filmarea in campania electorala-> IPJ Ilfov comunica oficial ca ceea ce am vazut cu totii nu exista:-> Cine este omul PSD care l-a inregistrat pe Nicusor Dan . In declaratia de avere din 2017 avea o garsoniera, iar-> Nicusor Dan a facut public marti, intr-o conferinta de presa,-> Liderul PSD despre declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon:-> Dosarul milionarului acuzat de tentativa de omor -> Parchetul European a solicitat Romaniei sa aprobe intre 20 si 30 de procurori delegati care vor investiga fraudele cu fonduri europene /- Viorel PanaiteCalculele pe care trebuie sa ti le faciRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.