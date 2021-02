O altfel de revista a presei. Esential in 17 februarie 2021

➤ Seful ISU Dobrogea recunoaste ca au fost erori in interventia cazului femeii care a cazut de la etaj. AutospecialaIncendiul din Constanta: Numeroase intrebari fara raspuns.pentru situatii de urgenta din Romania / In Bucuresti nu exista nicio perna pneumatica, desi acum 5 ani a avut loc o tragedie similara celei de la Constanta➤ Ministrul Bode: Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta au. Raportul ISU arata improvizatii la instalatia electrica, scurgeri de lichide combustibile si cai de evacuare blocate. Institutiile publice refuza sa ii declare➤ Masina care transporta ilegal deseuri in Sectorul 5 din Bucurestiin Giurgiu➤ Carutele si masinile care arunca gunoi in Braila vor fi confiscate.. Agentia pentru Protectia Mediului a suspendat autorizatia pentru Salubritate Fapte 5 SA, compania primariei de sectordin constructii si demolari, la Moreni➤ Gunoaiele din fosta groapa de deseuri a municipiului Targu Jiu. Autoritatile au prelevat probe si analizeaza calitatea apei➤ 14 copii de clasa a IV-a si invatatoarea lor,in clasa. Inspectoratul scolar sustine ca un elev ar fi pornit-oin anul pandemiei. Ce arata statistica din Prahova➤ Un barbat din Botosani a murit dupa o supradoza de paracetamol /➤ Un ofiter din Penitenciarul Tulcea, retinut pentru 24 de ore de DNA , dupa ce a fost prins in flagrant cand➤ Medic de Urgenta,din cauza unui pacient agresiv➤ Cu, IGSU nu a avut cu ce sa salveze viata unei femei➤ Cum au incercat 15 companii din domeniul semnalizarii rutierea Administratiei Strazilor Bucuresti➤ Propuneri fanteziste venite de la subordonate pentru bugetul pe 2021 al Primariei Capitalei: copaci solari de 1,3 milioane lei, autobuz amfibie de 2,3 milioane lei , banci de 15 milioane, 18 milioane pentru o gala a excelenteiSector 1 - Ep. 1| Amenajari si dotari, contracte cu firme de casa ale Primariei Sector 5pentru seful companiei care lasa Capitala fara apa calda➤ De la Serviciul Piete al Primariei Timisoara➤ Protest cu fumigene in fata Guvernului / Sindicalistii,in sistemul bugetar➤ Care esteplatite in Romania. La polul opus, exista 2,7 milioane de pensionari Tarom va concedia 700 de angajati pana la vara si va reduce din posturile de conducere.lucreaza in compania aeriana➤ Impactul bugetar pentru pensiile a 768 de fosti parlamentari. Au ramas➤ "La dolce vita" de parlamentar:➤ Turcan: "In Sanatate si Justitie PSD ): "Nu exista spor de calculator.la stat"➤ Francisc Toba,. Ales pe listele AUR, ce l-a renegatAUR condamna ferm validarea ca deputat a lui Francisc Toba: "Revolutiei Romane"➤ Un consilier local a atacat viceprimaritele din Focsani. "Aceste doua individe...", numit director de cabinet al ministrului de Interne Lucian Bode ➤ Presedintele PNL Cluj: "despre corpul medical clujean / Daniel Buda sustine ca, in ciuda nemultumirilor, niciun liberal nu va vota motiunea simpla"anti-Voiculescu: "A fost o greseala. Sunt intr-o zona fara semnal si foarte greu ma conectez"➤ Rafila: ". Ministerul Sanatatii nu reuseste sa gestioneze aceasta pandemie care evolueaza ingrijorator in Romania. Coalitia de guvernare ar trebui sa gaseasca alt ministru"➤ Fara masca in Parlament.chiar la votul pentru motiunea simpla pe Sanatate➤ Parlamentul a decis cu 357 de voturi pentru, zero abtineri si zero voturi impotriva UDMR s-a abtinut la vot.➤ Cum se lauda PSD, PNL si USR -PLUS ca au eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor.➤ Florin Roman: Proiectul privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor/ Orban: Proiectul este perfect constitutional➤ Legea prin care evazionistii, constitutionalaRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.