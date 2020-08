O altfel de revista a presei. Esential in 19 august 2020

-> De ce nu se poate aplica distantarea fizica in scoli: Capitala areCum stau alte judete-> DSP Arad acuza "presiuni uriase pe angajati",-> Patriarhul Daniel, catre Monica Anisie adus acestei discipline"->alungat cu bolovani si urmarit cu caruta prin sat.-> De peste trei decenii,Fenomenul furturilor la scara mare a luat amploare imediat dupa Revolutie ->in zona strict protejata a Deltei Dunarii-> Normele Ministerului Sanatatii privind inceperea noului an scolar fac referire la scoala online numai in al treilea scenariu, cel rosu, iar->Statul vrea sa relaxeze conditiile de formare a pretului-> Ordonanta de urgenta privindde Camera Deputatilor. Dupa promulgare, ramane in vigoare dublarea alocatiilor-> Melania Cincea a solicitat in repetate randuri informatii privitoare la unin ultimii doi ani, dar nu le-a primit-> Caracatita Pandele.la Ilfov. Toti au legaturi cu Primaria Voluntari-> Gabriela Firea a declarat casi va trece->"Voi munci pentru oras, cum am muncit pentru familia mea"->iar Misaila vrea sa continue la Primaria Focsani.-> Un primar PNL din judetul Suceava a castigat deja alegerile!al comunei-> Candidaturile unui partid la Consiliul Judetean,-> Ca sa intre la guvernare,la Targu Mures, pe care nu a mai facut-o-> Doi fosti inculpati in celebrul dosar Tandarei/ Au fost achitati intr-un dosar de cersetorie in care erau exploatati copii in Marea Britanie-> Un bacauan a sechestrat o copila timp de 8 luni si a violat-o de nenumarate ori.- Catalin TenitaRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.