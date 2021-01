O altfel de revista a presei. Esential in 19 ianuarie 2021

➤ Asociatia Accept: Romania,persoanelor transgender➤ "Toate primiti avansuri, nu inseamna ca va violeaza". Tanara hartuita de curierul Glovo a fost➤ Abuzurile unui, prezentate de RISE Project / I-a cerut tinerei poze nud, apoi au inceput insultele si intimidarileacuzat de hartuire sexuala si-a pierdut functiaPolitia s-a sesizat din oficiu.➤ O: doar 20% angajati se imunizeaza➤ Aproape 900 de, pentru ca internetul mobil lipseste➤ Cum decurge vaccinarea intr-o comuna din Iasi:: "Nu pot sa aduc oameni de acasa sa-i vaccinez"➤ Cum arata centrele de vaccinare de la Romexpo.➤ Aflata in plina campanie de imunizare anti COVID-19, Romania pare sa fie, comparativ cu alte state europene➤ Proiect in sedinta de maine a Guvernului:de la Avocatul Poporului, CCR , CES, BNR , Consiliul Legislativ, Curtea de conturi, Consiliul Concurentei, Administratia de Meteorologie, primarii si alte categorii / HoReCa si cultura, in etapa a treia➤ In anul pandemic 2020, caracterizat de restrictii de circulatie in Bistrita-Nasaud. Trenurile vor fi suspendate pe perioada lucrarilor➤ Singura partie de schi din Arges a fostale unui utilaj➤ Povestea superbului palat din Galati care➤ Ambulanta SMURD care➤ Un tanar de 19 anidin Capitala➤ Un agent de la Penitenciarul Rahova,. In schimb, trebuia sa introduca droguri si telefoane mobile in inchisoare . Planul de salvare pe care Comisia Europeana l-a refuzat categoric➤ Focsani:pentru un eveniment care nu va avea loc➤ Salarii inghetate,. Un politist local poate lua si peste 9.000 de leisi nu si-au depus demisiile inainte de finalul mandatului. Unul a fost exclus din partid, ceilalti trei au plecat singuri / Un fost deputat USR primeste acum doua pensii speciale ➤ Fabuloasa avere a baronului. Bogatia pesedistului se intinde pana in judetul Suceava unde are zeci de mii de metri patrati de pasune si padurepe tema privatizarii companiilor de stat: Sa cedezi acum, in pandemie, bucati imense din avutia nationala este o adevarata crima economica➤ Din memoriile Vioricai Dancila:la Scrovistea / Urma sa fie introdusa de catre un secretar de stat, fara a trece prin toate serviciile pentru avizare➤ Lider ALDE vor sa mearga pe drumuri separate. "E clar ca nu a fost decat un compromis de ultima ora"➤ Omul lui Boc de la Cluj, liberalul Alin Tise: ", se impune demisia tuturor acelora care au girat prin vot deciziile luate in BPN al PNL : "Pana la urmatorul congres eu sunt presedinte"Atacurile lui Rares Bogdan si Robert Sighiartau la adresa liderului PNL,/ Ce le-ar fi transmis presedintele Klaus Iohannis adversarilor lui Ludovic Orban ➤ Mama senatoarei Sosoaca, medic: "In Romania, sunt➤ Gheorghita: Senatorii si deputatii, echipele medicale mobile sunt limitate insa, iar spatiul va fi vandut pentru reclame comerciale. Stim cu totii ca sunt ale primariei, nu e nevoie ca acest lucru sa fie scris peste tot"Reactia Gabrielei Firea: "si atunci darama tot!"➤ Fostul sef de lala 2 ani si jumatate de inchisoare cu suspendare in dosarul deturnarii de fonduri. Decizia nu este definitiva- George Arun (DW)