O altfel de revista a presei. Esential in 22 decembrie

➤ Sondaj Avangarde:impotriva noului coronavirus / 72% considera ca bisericile nu ar trebui inchise de Craciun / 70% nu ar fi de acord cu o noua carantina generalaale romanilor, in preajma sarbatorilor➤ Copiii din cel mai nordic oras al Romaniei au ramas fara medic.➤ La spitalul groazei din Resita nu a fost inca nimeni demis.i facut de Ministerul Sanatatii➤ Vasile Lavric, suspect in cazul disparitiei a trei femei, a fost dus. Politia Romana a declansat verificari, trimis in judecata pentru pornografie infantila si santaj➤ Condamnati la noroi de o "omisiune" a Primariei Pitesti care➤ Membrii Autoritatii pentru Ordine Publica,: 11 din cei 14 inculpati raman in arest preventiv➤ Fritz:in procese pierdute in acest an / Suma aceasta imi arata o lipsa sistematica de respect pentru lege➤ Dumitru Coarna: Va bagati prea mult in viata mea➤ Fostul deputat PSD Marian Ghiveciu , care l-a invins pe Catalin Predoiu in alegerile din 2008,➤ Fostul primar Daniel Tudorache, inculpat pentrupe site-ul Camerei Deputatilor➤ Politia Capitalei face verificari in cazul senatoarei/ Verificari si in cazul alesilor care au mancat la bufetul Senatului, in urma unor declaratii rasiste ale acestuia➤ Diana Sosoaca a ajuns, combaterea coruptiei si petitii din Senat➤ Zeci de organizatii civice sila MEC➤ Deputatul: Locul luptatorilor a fost luat de invinsi! E vremea sforarilorde la Palatul Cotroceni convocate de presedintele Iohannis➤ "Premierul nostru". Cine a ajutat, din umbra, la promovarea lui➤ Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Kelemen Hunor : Sunt convins ca maine seara, prin votul Parlamentului, vom avea un guvern nou / Florin Citu anunta si prima sedinta de guvern miercuri seara➤ Un primar careare COVID-19 DNA a cerut arestarea unuide sute de mii de lei➤ Europarlamentarul: "De ce insistati pentru desfiintarea Sectiei Speciale?"➤ Fara precedent - Presedintele CCR : A adus argumente impotriva solutiei pe care ea insasi a votat-o➤ Numirea unei persoane la, spune CCR➤ Doi parinti si-au legat fiica de 15 ani cu lantul, ca sa nu mai fuga de acasa.- George ArunRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.