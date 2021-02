O altfel de revista a presei. Esential in 22 februarie 2021

➤ Romania a inregistrat in 2020din toata istoria demografica a tarii➤ 71% dintre copii sustin calor - studiu World Vision Romania➤ "Generatia uitata": cazulca sa poata urma scoala online. "Ii asteptam la vaci, la oi"➤ Cum a devenit extractia carbunelui din Valea Jiului oOrasul Deva,➤ Medici rezidenti in razboi cu Raed Arafat . Seful DSU este acuzat in justitie ca, acuzat de un tata: "I-a pus mana stramb fetitei mele de 3 ani si nici n-a vrut sa stea de vorba cu noi"Reactia medicului acuzat de parinti casi nu le-a spus: "Meseria o fac ca la carte, si mai bine un pic"➤ Noul camin cultural din Dumbravita. Proiectantul: "Acolo se poate face in viitor o terasa". Un perete al statiei de epurare de la Sinaia s-a prabusit➤ Galati:in mers. Nu sunt victime care patrulau in zona. "S-au prefacut ca nu vad, nu aud...", dupa ce acesta si-a luat concediu de odihna➤ Povestea TIR-urilor transformate in unitati mobile de Terapie Intensiva: Cumparate de ISU, Fundatia SMURD si Mereu Aproape in primele luni ale pandemiei, unele➤ Managerul Institutului Marius Nasta: "Pompierul angajat la spital este in concediu de peste sase luni.cu cele de odihna"➤ Satele care bat orasele la terenuri de sport. In timp ce ruralul a atras bani europeni,➤ Functionara la primaria Cluj,. ANAF verifica in detaliu cum au fost dobanditi banii➤ Conducerea ASF ar putea avea imunitate penala si civila. Proiectul cu, pe ordinea de zi a Senatului➤ "Campionii" pensiilor speciale si ai indemnizatiilor. Ce veterani din politica. Circ la poarta Institutului Marius Nasta: Vei pati ceea ce trebuie sa pateasca un om care se opune unui demnitar Marcel Ciolacu : "Imi doresc acel echilibru, bun simt si acea intoarcere la oameni pe care a avut-o Ion Iliescu , dar si PSD isiin fata guvernului➤ Replica lui Grindeanu pentru Citu: "Timp de un an, cu fiecare actiune,➤ Premierul Citu: ", cititul nu a omorat pe nimeni. Promit ca o sa-mi iau eu din timp sa va educ"Citu: "PSD vrea sa vada cat rezist la injuraturi".Ciolacu, catre Citu: "Ati vorbit 10 minute,, 1.000 de euro pe secunda" George Simion anunta caunde e dezbaterea "Ora prim-ministrului": "Trebuie sa dam solutii romanilor, nu circ"➤ Maria Nitescu, managerul interimar al Institutului Matei Bals si ode Vlad Voiculescu . In 2015, DNA l-a trimis in arest pe fostul primar din LupeniRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.