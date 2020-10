O altfel de revista a presei. Esential in 22 octombrie

➤ Daca Rusia ar ataca Romania, unul dintre cele mai scurte drumuri catre Bucuresti si catre Balcani ar fi prin "Poarta Focsanilor". Romania ar pierde lupta intr-o zi fara sprijinul NATO, care➤ Romanii sunt pe➤ Localitatea din Romania in care. Cum a reusit sa mentina numarul de cazuri la 0➤ Record de infectii in Capitala: Bucurestiul a inregistrat astazi peste, intre numarul de "pozitivati" de la DSP Bucuresti, pe baza caruia se calculeaza rata de infectare, si cel anuntat de Grupul de Comunicare Strategica➤ Doar, inaugurat cu mare fast de Orban. De ce s-au livrat numai 1,6% din total. Spitalul de Recuperare "Sfantul Gheorghe" din Botosani va redeveni suport Covid. Toti pacientii internati acum vor fi externati vineri➤ Raport NATO: Cu oin termeni procentuali din NATO dupa SUA, Grecia si Marea Britanie➤ Angajatii Senatului primesc➤ Liber la cheltuit. Proiect PSD PNL , votat in Senat, fostii sefi din serviciile secrete au intrat in afaceri. Ce profit fac➤ Industria HORECA cere 830 de milioane de euro de la Guvern. In timp ce alte tari din UE au alocat ajutoare chiar din ziua in care au decis inchiderea,➤ Gorj:celor care locuiesc pe teritoriul judetului➤ Sefi si angajati din Romsilva Bacau, trimisi in judecata de DNA dupa ce➤ Primaria Capitalei, dupa 4 ani de guvernare Firea |➤ Tel Drum. Compania este in insolventa si este judecata pentru fraude europene➤ Parcurile istorice si spatiile verzi dintre blocuri risca sa devina suprafete construibile: Va face campanie pentru Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR)➤ Liviu Pop,: Sa ramana in PSD sau sa devina traseist?➤ Votul intern la PSD Vaslui, un simulacru. Serban Nicolae si Liviu Plesoianu, dupa demisiile lor din PSD, care a luat 0,1% voturi la primaria Bucuresti➤ Primaria Constanta a emis, ziua in care s-au schimbat primarii➤ Prima zi a Elenei Lasconi ca primarita in Campulung.. "Doamne, totul e atat de sinistru!"la Consiliul judetean si local. Motivul: imparteala posturilor. PNL ar vrea ambele functii de viceprimar.din biroul de la Primarie: "Sunt tot aici si imi place"➤ Rectori alesi pe viata. Initiatorul legii, senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu: "scris pentru Jerusalem Post: "Am crezut mereu in posibilitatea ca Europa sa aiba o relatie vibranta, reciproc avantajoasa cu Rusia"➤ Curtea Constitutionala a respins sesizarea prin care: "De acum inainte o sa ne trezim ca oricare parlamentar va putea sa fie anchetat de Parchet de ce a votat intr-un fel"➤ Un comisar acuza:patronilor de terase ilegale... - Dragos Paul AligicaRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.