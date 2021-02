O altfel de revista a presei. Esential in 25 februarie 2021

➤ In Romania si Bulgaria varsta medie la care- sub 27 de ani. Desi a crescut cu un an in ultimul deceniu, aceasta este semnificativ mai mica decat in tarile vestice.➤ Eurostat:sau alte accesorii inteligente, cei mai putin din UE, dupa greci (7%).➤ Femeile care mor cu ordinul de protectie in mana. De ce Romaniade 10 ani. Sfantul Sinod a decis sa pastreze afundarea copiilor in apaalimentare: milioane de euro din minciuni care impanzesc internetul. Dupa ce criterii si cum se fac programarile in statele occidentale➤ Galceava intre DSP si Primaria Focsani. De ce-ide vaccinare➤ Timis: Focare noi de COVID la o sectie a spitalului judetean, la o scoala si o gradinita /, iar vineri se intruneste Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta➤ La peste 10 ani de la incendiul cu 6 bebelusi morti in Maternitatea Giulesti,➤ O fosta patroana de magazine devenita manager de spital a angajat un➤ 150.000 de sticle cu dezinfectant, retrase din scoli.- Primaria Sectorului 5➤ O frumoasa casa de langa biserica Sfantul Iosif din Bucuresti/ Autorizatia a fost data in 2019 de Primaria Capitalei➤ Proiecte imobiliare din Bucuresti,➤ Tineriplin cu lemne pentru a verifica daca e transport legal. Agresorii le-au spart si masina➤ Poluare periculoasa in Bucuresti. Inspectorii de mediu spun ca fac controale si dau amenzi, dar in➤ Ionut Nasleu, fostul director de la Piete Timisoara, a fost retinut pe Aeroportul Otopeni. El e, dupa plangerea depusa de doi jurnalisti.Nasleu a fost plasat➤ Galati:de identitate. Plasticul special pentru documente nu se mai gasestede o Primarie din Transilvania. Acum, se chinuie sa-l recupereze➤ Canalizarea facuta cu fonduri europene➤ Nereguli in primarii. Mai multi functionari, cu nume de cod,➤ Cum a delapidat sefa unei case de ajutor reciproc din Suceava peste➤ 10.000 de euro pe luna,in Romania. Cum e in alte tari: secretar, de la 1.200 la 3.000 lei/luna; director, de la 770 la 2.300➤ Risc chimic si biologic la Min. Educatiei, gasit de o institutie subordonata.➤ Ancheta cu unpentru COVID destinate artistilor: Nu am unde sa asez magistratii asistenti si grefierii, nu am macar un metru in sediul Inaltei Curtidupa ce a refuzat sa spuna cui a inchiriat milionarul fugar Puiu Popoviciu proprietati in Baneasapentru Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara infiintate de administratia Firea pentru "imbunatatirea" serviciilor publice in Bucuresti-Ilfov si delegarea lor catre companiile municipale➤ Ca sa desfiinteze companiile infiintate de Firea,➤ Guvenul promite 1% din PIB pentru cercetare, pentru 2024. In "Programul de guvernare", insa, cifrele➤ Bugetele multor institutii, votate in Comisii. Suparare la bugetul CNA, ca nu ajung de functionare. Banii pentruSenatului si Camerei Deputatilorpentru jigniri: "Doar eu si Trump mai suntem blocati pentru atitudinile noastre"in comisii. Solomon ( PSD ), catre USR PLUS: "Daca erati ciobani, va dadea afara proprietarul oilor"s-au certat care sa conduca sedinta privind bugetul Educatieide suspendare a PUZ-urilor din Bucuresti. Primarul, presat sa accepte un termen de doar 3 lunide a sustine propunerea lui Nicusor Dan de suspendare pe o perioada de doi ani a PUZ-urilor din Capitala: Dezvoltatorii imobiliari ar putea da in judecata consilierii generali Violeta Alexandru , dupa cela suspendarea PUZ-urilor pentru doi ani: "Trei luni e suficient"a doua majorare a alocatiilor pentru copii➤ Fosta politista pensionata la 42 de ani cu 13.000 de lei pensie,a aplicat la granturile date de ministerul pe care il conduce: "Ce puteam sa fac?"care a aplicat la minister: "Prezentarea din Libertatea e tendentioasa"➤ Cum au pus angajatii Primariei Pitestide 80 de milioane de euro➤ Curtea de Apel Bucurestisi ordinele de ministri prin care scolile au fost inchise in toata tara➤ Crin Bologa ( DNA ): Dosarul Tel Drum este inde cei cercetati si avocatii lorpentru intalnirile cu reprezentantii Ambasadei SUA. Gabriela Baltag: Mi se pare un atentat la independenta si suveranitatea Romaniei / Simona Marcu: Intalniri 100% politicianiste si de imagine / Savonea: Depasesc cadrul constitutional➤ Stelian Ion raspunde criticilor taberei Savonea din CSM : Mi se pare normal sa avem o comunicare cu statele UE si cu celelalte state,➤ Andrea Chis, membru CSM: "Judecatorul trebuie sa fie protejat siRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.