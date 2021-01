O altfel de revista a presei. Esential in 25 ianuarie 2021

➤ La 162 de ani de la Mica Unire,moderna de transport ➤ Autostrada neterminata. La un deceniu de la inaugurare,➤ Cu exceptia a doua judete,. Campioana e Hunedoara, unde aproape jumatate din adulti sunt pensionari➤ Angajata la Apele Romane,: "La Politie mi-au spus ca nu m-am nascut in societatea potrivita"➤ Muntele de praf,pe care APM si Garda de Mediu n-au vazut-o pana astazisi ce ar trebui sa faca statul ca sa-i opreasca pe hoti ➤ Temperaturi dedin Romania. Pacientii au fost mutati in alte unitatiasteptand o scrisoare medicala. "Mai aveam nevoie de o stampila rotunda"➤ Dupa ce "categoriile esentiale" si-au dedicat 340 de centre de vaccinare,➤ Suceava: Aglomeratie la centrul de vaccinare. 200 de persoane, dupa ce frigiderul spitalului s-a stricat➤ Medicii din familie din Buzau. Motivul invocat e ca nu li s-au incheiat inca niciun fel de contracte , astfel ca nu stiu cum vor fi platiti pentru activitatea prestatacu noua tulpina de Covid a fost confirmat oficial➤ Petrecere de, intrerupta de politisti si jandarmi , in Buzaucu 200 de petrecareti. Politistii au dat amenzi record➤ Toatela o sala de "pacanele" din Bucurestidin cauza contrabandei, dar este incapabila sa aiba scanere active in punctele de granita.➤ La Avocatul Poporului,de mii de lei pe luna➤ Primaria Sectorului 5,, proiectat de o firma necunoscuta detinuta de un fost dinamovist➤ In prag de Craciun, Primaria Sector 5 a data scolilor➤ Costul cu pensiile in bugetul din 2021fata de anul trecut, a anuntat premierul Citu➤ Senatul a aprobat Bugetul pe anul 2021 |ale bugetului sunt pentru plata pensiilor speciale➤ Cresterea bugetului pentru Cercetare cu 30% fata de anul 2020, ceruta de ministrul Ciprian Teleman / Anul trecut➤ Eugen Teodorovici s-a intors la postul de la Curtea de Conturi pe care l-a avut inghetat 10 ani.pe care le-a gestionat ca ministrualternativ propus de PSD : "Ii vom invita la dialog, in direct de la proteste , pe toti liderii sindicali aflati in strada"➤ Baronul PSD Arsene. A recunoscut chiar ea: "La guvernare ar prabusi tara. Sosoaca ar fi buna de sefa de galerie la Dinamo si Simion la Steaua Tudorel Toader face public un "mesaj telefonic" din aprilie 2019, in caresi nici pentru modificarea Codurilor penale➤ Ministerul Justitiei organizeaza concurs pentru functia de sef al Administratiei Penitenciarelor. In ultimii 5 ani, DNA il pune oficialpentru luare de mitade euro dupa ce, in urma cu 4 ani, a retinut-o pe Crinuta Dumitrean, insarcinata in luna 8-a / Intre timp, CCR a dezincriminat abuzul in serviciu prin incalcarea de legislatie secundara- Silviu Man