O altfel de revista a presei. Esential in 25 noiembrie

➤ Imagini triste la Institutul Bals:si primesc oxigen in paturi improvizate pe hol. Medicul Adrian Marinescu explica➤ Pacientii de la Spitalul "Sf. Pantelimon" din Bucuresti. Medic: "Acest cort este o solutie salvatoare"➤ Sotia unui pompier infectat cu SARS-CoV-2: "Dadea telefon dupa telefon la asistente pentru ca avea crize"➤ Aproapeoficiata de IPS Teodosie / Constanta e in carantina, iar slujbele sunt permise doar afaraIPS Teodosie ii invita pe credinciosi la pelerinajul de Sf. Andrei, dupa ce: "Sa va faceti foaie!"➤ Doua comune buzoiene, neatinse noua luni de coronavirus : "Aici este o bariera,➤ De pe cladirile fara autorizatie ISU au➤ Heirup electoral pentru o inaugurare de 1 Decembrie: Autostrada A10 Sebes - Turda va fimedical la Institutul "Socola". Cum i-a marit sotul salariul cu 6.600 de lei pe luna➤ Directoarea SPIT Constanta, condamnata la 2 ani si 8 luni de➤ Retinut de DNA dupa ce ar fi cerut. Functionarul l-a avertizat ca daca nu plateste comisionul, va da inapoi toti banii din proiect➤ Cresterea etapizata a salariului minim pana la 60% din salariul mediu,➤ Un an de la dezastrul din portul Midia.pentru a opri exportul cu animale vii➤ Lista, iar acum viseaza la un nou mandat ➤ Proaspat numit secretar de stat la Ministerul Sanatatii,➤ Directorul de carton din reportajul Recorder, desfiintat pe Facebook . Desi demis de la Apele Romane,➤ Intrebat de ce a trimis petitia inginerului demis politic de PNL chiar la cei care l-au demis,: "Dupa ce ma documentez, o sa va raspund"Iohannis:, dar exista o luminita / Cred ca testele rapide antigen sunt o solutie"Iohannis, despre implicarea in campanie:/ PNL si USR vor guverna impreuna"➤ Cum se comportade presaal fostului primar al Tecuciului. Judecatorii au ridicat toate sechestreleRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.