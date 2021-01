O altfel de revista a presei. Esential in 26 ianuarie 2021

➤ Eurostat: Romania,(e-banking, stiri, informatii medicale): 56% dintre romani au folosit apelurile si teleconferintele pe internet in ultimul an, in contextul pandemiei.. Analist: Probabil ne ducem spre 2030 cu adoptarea monedei unice, conform unui manual de istorie➤ Poluarea de weekend din Bucuresti:, activistii de mediu indica arderi de deseuri si incalzirea rezidentiala / In rest, tacere➤ In Buftea, vaccinarea e ca-n filme: emotie, coada si fara programare.la vaccinare. Tot mai multi romani eligibili se ofera sa-si cedeze locul: "Aceasta judecata morala este corecta"➤ Mangalia: Zeci de persoane programate la vaccinare au. Gheorghita: "Se vor reprograma cu 10 zile toate persoanele din categoria personalului esential, inclusiv profesorii". Sotia directorului Muzeului de Arta, trecuta pe lista angajatilor➤ Teatrele sunt deschise.. Granturile de sprijin, brat la brat cu Ana & Caiafa➤ Un pacient cu arsuri gravepentru tratament: oficial cazurile scad, noua tulpina e printre noi➤ Suceava: Contactii barbatului infectat➤ Teleormanenii au, ca sa se trateze de COVID / Avertismentul medicilorpentru Evaluarea Nationala: de la textul dramatic la pronumele posesiv➤ Bataia de joc a autoritatilor: elevii saraci de la tara au➤ Comuna din Romania in careprin parc➤ Un barbat din Busteni care si-a reclamat vecinul pentru lucrari de constructie fara autorizatie,pentru fraudarea examenului de permis auto. Are doar 4 clase, nu stie sa scrie si abia poate sa citeasca➤ Caine legat de un stalp timp de trei zile, fara apa si mancare.➤ Autoritatilerestaurantelor din Bucuresti. Prefectul Berbeceanu isi cere scuze➤ Hotelul Triumf: RAAPPS a cumparat o masina hibrid in 12 zile, dar➤ Ministrul de Interne:, sindicatele ar trebui sa comunice acest lucru➤ Operatiunea de recalculare a pensiilor, care va incepe dupa intrarea in vigoare a noii legislatii,➤ Cum a cumparat Primaria Bucuresti➤ Cosuri de gunoi si mobilier urban in valoare de pestetermice de o societate de stat aflata in pragul falimentului➤ O angajata a sectorului 5anuale platite de contribuabili➤ Doi administratori ai unei firme de constructii au fost retinuti, luni, pentru➤ Compania de Aeroporturi Bucuresti a platit. Seful le-a luat mergand in Las Vegas!➤ INSP: Identificarea mutatiei britanice a coronavirusului in Romania➤ Seara scandalurilor la RTV si ANTENA 3. Sosoaca: Este Antena 3, unde/ Gadea: Se vede ca sunteti abuzata / Ciutacu l-a scos din emisiune pe Cumpanasu dupa ce l-a facut "obsedat sexual" George Simion si-a anuntat noii parteneri europeni ca Raluca Turcan , despre: "M-am convins ca politica nu e nici pe departe despre egalitatea de gen"➤ Sedinta de Coalitie la vila Lac /de stat➤ Primarul PNL de Iasi,in Consiliul Local pentru alegerea celor doi viceprimariPrimarul Chirica. Militant pentru A8: "Recunosc ca a meritat acel iaurt": "Va multumesc pentru tara pe care ati construit-o"➤ Un fost senator PSD a fostcu executare➤ Pro Romania anuntadupa ce Tariceanu a fost inculpat de DNA Calin Popescu Tariceanu a afirmat, luni seara, ca, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, procurorul nu a adus nicio proba suplimentara, sis-a dovedit falsa. Sedinta de judecata din dosarul lui Udrea a fost suspendata si reluata.Procurorii DNA cer pedepse maxime de➤ Tribunalul Bihora lui Victor Micula. Decizia nu este definitiva➤ Milionarul clujean care a omorat un tanar pe trecerea de pietoni,. Instanta a tinut cont de "regretul autentic si profund"- Dragos Mihai Nuta