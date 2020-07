O altfel de revista a presei. Esential in 27 iulie 2020

-> Marturii tulburatoare din focarul din Arges.-> 60 de pacienti cu COVID-19 din Buzau, in izolare la domiciliu,-> Cum e fentata legea care interzice evenimentele cu peste 50 de persoane:, inchiriate de firme diferite de organizare.-> Petrecerile continua pe litoral, in timp ce numarul infectarilor au explodat in toata tara:, fara masti si distantare.-> Zazanie intre DSP-uri si Politie:care au refuzat internarea in cele 3 saptamani de vid legislativ-> Cum arata digitalizarea la Ministerul Culturii in 2020:-> O firma chineza,, castiga licitatii de drumuri in Romania.->, Romania se rupe de traditia stalinista a sarbatoririi pe 9 mai a Zilei Victoriei din al Doilea Razboi Mondial.->Munti de gunoaie intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din tara.->"Popa si profesorul mai citesc, restul n-au ce manca, nu le arde de ele".-> Avem cel mai mare numar de beneficiari de. Pensia medie scade la circa 4.900 de lei brut lunar.-> Averile primarilor din Romania. Gabriela Firea -> Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu , vrea sa dea->Pacienti cu COVID la Bals, morti fara tratament.->de la firma de apa imbuteliata a unui fost consilier de-al lui Melescanu, condamnat pentru inselaciune -> Fiul viceprimarului PSD din Gornet-> Ranch-ul familiei lui Costel Alexe langa Iasi.-> Dosarul Hidroelectrica : Milionarul Radu Budeanu, patronul publicatiilor Cancan si Gandul,ca a intermediat mita de 3,8 milioane de dolari catre Elena Udrea -> A trecut de ambele camere o lege care. Initiativa poarta semnaturile lui Marcel Ciolacu Calin Popescu Tariceanu si Cseke Attila.-> Din ispravile lui Boc: Pomi plantati pe santier "disparuti" dupa cateva zile si->la o companie de stat din Alba. Fostul jurnalist Radu Cosarca, demis din postul de presedinte CA.- Valeriu NicolaeRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.