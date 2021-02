O altfel de revista a presei. Esential in 3 februarie 2021

➤ In ultimele trei deceniisecundare de cale ferata ce au in total peste 1.700 km➤ Scandalul cresterilor de salarii la Metrorex continua: Sefii sindicalistilor lepe pagina de Facebook a ministrului Transporturilor➤ Analiza: Romania, tara careca in incendiul de la Bals➤ Primarul Sucevei. "Sunt doar trei doritori"➤ Absurd de Romania.pentru ca firmele refuza sa lucreze acolo de teama Covid-19➤ Zeci de medici de familie au murit de COVID si au. "E ruleta ruseasca", un fenomen amplificat de pandemie➤ Primaria Sectorului 5 a dispusdeoarece nu sunt conforme➤ Dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul doamnei Costache,, noaptea IPJ Constanta a dispus mutarea animalelor la adaposturi ale ONG-urilordin trenurile de marfa. Peste 1.300 de litri de motorina, gasiti la o perchezitie➤ Marturia cutremuratoare a unui politist, in sedinta Consiliului Local Sector 1: "Ma tem pentru viata mea.➤ Angajatii de la Protectia Copilului vor fi amendati daca nu isi fac treaba.➤ Un tanar din Buzau a fost retinut pentru pornografie infantila.➤ Rapire la Corabia. Un barbat de 50 ani a. Erau vecini➤ Caz tulburator in Gorj. O fetita de 11 ani: "Noaptea era foarte frig"➤ Eurostat: Un sfert dintre pensionarii Romaniei se aflau in(15%), doar in Bucuresti | Ministrul Educatiei anunta, fara panouri despartitoare in scoli➤ Imobil public din centrul unui oras,, unui om de afaceri. Ce s-a ales de cladire➤ Romprest ameninta ca va suspenda ridicarea gunoiului din Sectorul 1 de pe 11 februarie daca nu ajunge la➤ Angajatii Companiei Municipale Eco Igienizare, in pragul protestului., iar activitatea este blocata➤ Clubul de pensionari MAI de la Politia Locala:. Banul public, societate de binefacerespune ca nu a castigat 18.000 de euro pe luna. Noile calcule indica venituri de peste 6.500 de euro lunar➤ Declaratia de avere stupefianta a lui Daniel Tudorache, primarul: doar salariulin anul pandemic 2020. Depozitele din banci ale senatorului PSD au crescut de 11 ori➤ Parlamentarii care nu au respectat regulile anti-Covid. "cu masca"➤ Zeci de personalitati dinaratata de cei trei ministri fata de AUR, "purtatoarea unui conglomerat ideologic nociv, de factura extremista".dupa ce Guvernul a aprobat listarea companiilor de stat. Mesaj impotriva lui Vlad Voiculescu in legatura cu regulile din scoli, cu 4 zile inainte de revenirea la cursurile fizice / Echipa lui Voiculescu insista pe distantare, Cimpeanu ameninta ca nu semneaza ordinulCimpeanu sustine ca: "Daca sunt banci de 2 elevi, vor sta 2 elevi in banca"Expert in politici de sanatate publica: "ca elevii sa stea cate 2 in banca"➤ Firma perchezitionata in dosarul mastilor "pampers"si a fostului partener al lui Cristi Burci, fisurandu-i maxilarul. De la ce a plecat conflictul. Liderul TSD Vrancea, obligat sa munceasca la Adapostul pentru cainiplangerea unui protestatar ranit la mitingul din 10 August, care a cerut redeschiderea anchetei si cu privire la Carmen Dan si Liviu Dragnea , nu doar pentru sefii Jandarmeriei➤ Vasile Astarastoae, fostul sef al Colegiului Medicilor si fost rector al UMF Iasi, achitat definitiv dupa 8 ani in procesul de coruptie . Femeia care o ingrijea intretinea relatii sexuale cu individul ca sa-i arate copilei "cum se face"- Alexandra Luchin