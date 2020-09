O altfel de revista a presei. Esential in 9 septembrie 2020

->, dublu fata de media Uniunii Europene-> Eurostat: Romania este pe primul loc in UE la-> Aproximativ un sfert dintre scolile din judetul Olt-> In Poiana Mare, localitatea din Dolj care se afla in scenariul rosu, invata peste 1.000 de copii,-> Timis: Comuna Bara, incadrata in scenariul rosu, pentru scoala online,-> Potrivit unei statistici prezentata de Ministerul Educatiei Nationale,->, disciplina de examen. Au fost numiti "generatia fara manuale", fiindca niciodata nu le-au primit la timp-> Suceava:, inainte de debutul anului scolar, desi primaria asigura finantarea. Primar: "Sunt dezamagit"->, din cauza masurilor de distantare - anunta presedintele Consiliului Rectorilor-> Epopeea metroului din Drumul Taberei e aproape de sfarsit.->, in prima decada a lunii septembrie. Cea mai mare suma a incasat-o PSD , urmat de PNL ->au inceput sa fie cheltuiti pe Primaria Capitalei, in cadrul unei campanii care se va incheia chiar in ziua alegerilor locale, pe 27 septembrie-> PSD si PNL, partidul unic., omul care a facut doua academii, sapte universitati si a scris 49 de carti->la primaria unei localitati din Alba. Faptele, de pe vremea cand era bodyguard la o discoteca, acum 20 de ani. Ce spune Dacian Ciolos -> Rise Project: Primaria Capitalei condusa de Gabriela Firea a platit dublu pentru rascumpararea Parcului Verdi /-> Sapte personalitati vor primi din partea Primariei Capitalei titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului. Printre acestia,-> Romania electorala:->"Sunt cazuri exceptionale. Daca ati observat, s-a cam terminat cu traseismul"-> La trei ani de cand a fost trimis in judecata pentru 31 de violuri, guru-> DNA extinde meniul in dosarul politistilor hraniti pe gratis:-> Protest in fata politiei din Valea Seaca, Bacau, dupa ce- Petre M. IancuRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.