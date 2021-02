O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 12-14 februarie 2021

➤ Cum vad romanii apartenenta la UE?/ 49% ca e un lucru bun, locul al 24-lea in UE / Perceptia favorabila a scazut cu 6% fata de anul trecut➤ Medic de familie din Prahova,: "SARS-CoV-2 este o arma biologica". Reactia ministerului Sanatatii➤ Cum sunt. De doua luni, n-a mai circulat nicio cursa de transport public intre Pitesti si Samara➤ Reportaj.ramasa in scenariul rosu: "Cand semnalul e foarte slab, pui o intrebare de 20 de ori si tot nu stii daca te aude copilul". Oamenii cer ajutorul medicilor de familie: "Eu n-am bani de Galati, aici in sat e doar doctorita"➤ Cimpeanu: "In, nu are sens sa fie trimise teste rapide"➤ Cat vedem din aisbergul epidemiei din Romania? Cazul judetului Maramures:si o rata de pozitivare uriasa. Unul din doi testati are COVID➤ Revolta medicilor de la Spitalul Coltea impotriva managerului si echipei sale /: "Sunt nemultumiti ca le-am luat spatii si le-am dat la alte sectii"➤ Marturia unei angajate de la Apele Romane care a luat prin concurs postul dorit de un membru PNL : "!"➤ Scandal la Vama Nadlac. Director DSP Arad: Exista o aplicatie, dar nu e folosita. Au fostAplicatia care ar putea elimina haosul de la Vama Nadlac este gata din aprilie, dar nu este folosita.la autobuzele Otokar, cumparate in 2018 de Primaria Capitaleide la Teatrul Bulandra: "Magazia de decoruri sta sa cada. Aceasta catastrofa treneaza de zeci de ani"➤ Ultimii din lista.: "E lipsa crasa de respect fata de oameni, in primul rand" / "Ne ingroapa definitiv. Nu faci asa ceva de pe o zi pe alta"➤ Politistii au destructurat ola COVID-19 in schimbul a 200 lei pe test➤ Arhiepiscopia Argesului, despre ritualul botezului: "Nu s-a dat➤ Un sofer din Craiova: cantitati industriale de pet-uri s-au adunat la doar cateva zile dupa ce zona a fost curatata➤ Resturi de trotuar sisi pe un teren viran. Negoita: "Cine a facut asta e un prost"➤ Romanii pot primi ajutor de la stat 200.000 de euro daca➤ O actrita constanteana si-a amanat o interventie chirurgicala, dupa ce. Cat castiga angajatii de la CFR , Ministerul Transporturilor si Compania de Drumuri➤ Peste jumatate dintre, iar 3 cupluri din 10 declara ca relatia lor ar putea fi mult mai buna daca si-ar gestiona mai bine banii➤ Cum poti castiga. Cazul Elenei Petrascu, formata de PSD , preluata de PNL si adusa acum de Citu la Guvern➤ Sculptorul Ioan Bolborea a fost pus subPrejudiciul este de aproape 18 milioane de lei, potrivit politistilor/ Ancheta a pornit dupa ce statuia "Lupoaica" a ramas fara coadadin ultimii 30 de ani: 2,5% din PIB - proiect de buget / 70,2% sunt cheltuieli cu salariileBugetul Transporturilor pe 2021: 10% in plus fata de cat s-a cheltuit in 2020 / Alocare dubla pe proiectele europene fata de executia din 2019 / Scade subventia la metrou ➤ Imagini cu trotuarul rulant de la Gara de Nord inaugurat pe vremea lui Sorin Oprescu ➤ Spitalul Sf. Vasile din Sectorul 1, proiect abandonat |din banii bucurestenilor➤ Ministerul Sanatatii, despre introducerea: "Trebuie sa tinem cont ca mai exista si alte boli infecto-contagioase care ucid oameni"➤ Ministrul Justitiei anunta ca a semnat sipentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in ciuda avizului negativ dat ieri de CSM ➤ Ciolacu, catre Dan Barna , dupa: "Ia labele de pe Justitie"Ciolacu: "Nu avem nicio problema. "Citu si-a luat palme peste ochi la Bruxelles"dupa ce un IT-ist din Timisoara a fost propus de partid secretar de stat la Ministerul Dezvoltariidin USR : "Era o nemultumire legata ca n-a obtinut o functie pe care ea si-a dorit-o"Ilinca Macarie: "Nu mai am nimic in comun cu oamenii care conduc acum USR-ul, nici ca viziune, nici ca sistem de valori". Scoala in flacari la Vaslui. Primarul pesedist al comunei fusese interceptat de DIICOT cerand spaga pentru atribuirea unui contract privind modernizarea unei gradinite➤ Baba si seful PNL:de la cabinetul lui Alexe. Azi esti nimeni, maine director➤ Firma familiei lui Marian Fiscuci, unul dintre/ Consiliul Concurentei a amendat-o cu peste jumatate de milion de euro➤ Desi se jura ca nu va lua bani de la buget,Sosoaca, parasita de fani. Nu s-a prezentat, dupa ce aceasta a fost indepartata din formatiunea AURcatre membrii AUR: "criminalul Francisc Toba" si "coruptul Ninel Peia" incearca sa destabilizeze partidul /"Au zis ca sunt homosexual"➤ Protestele de la C.N. Sincai au fost reluate. Parinte:➤ Viziuni traseist-liberale in Bulbucata, Giurgiu: asistatii strang gunoaie pe marginea drumului,➤ Timisoara: Directorul unei companii municipale,in urma cu 16 ani, a demisionatSeful pietelor din Timisoara, dupa incendiul de la piata de flori: ", dar sa explice ca e depasit"in absenta premierului Ludovic Orban : "Trebuiesi desemnare unei noi persoane / Noi sustinem categoric desfiintarea Sectiei Speciale"la care a lucrat si Traian Berbeceanu. Cum au fost achitati medicii oncologi acuzati ca fac parte dintr-o mafie a halatelor albe: de la Maramures, cazul ajunge la Cluj. Dosarul s-a plimbat deja in trei instante➤ Motivarea unei judecatoare careasupra unei minore sechestrate: "Faptele inculpatului, desi reprobabile, nu sunt de o asa gravitate incat sa fi generat o rumoare sociala de amploare. Nu au existat iesiri in strada, proteste in presa"Judecatoarea a- Alexandra Luchin