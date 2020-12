O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 25-27 decembrie

➤ Nordul Capitalei a fost in seara de ajun➤ Rudele unui pacient COVID➤ In plina carantina, IPS Teodosie a oficiat slujba din prima zi de Craciun/ Prefectul de Constanta: Situatia e in atentia organelor de ordineArhiepiscopul Teodosie, dupa ce a sfidat in repetate randuri regulile sanitare: "Astazi, mai subtile si mai perfide."Derapaj al IPS Teodosie:, de aceea se impartasesc des"➤ Cum a incercat Biserica Ortodoxa Romana (BOR)comise in tandem de un episcop si de un calugar arhimandrit.➤ Afacere infloritoare, in pandemie, in Marea Britanie:➤ Legea care permitea, trimisa la reexaminare➤ Bani de la guvernul liberal pentru 60 de localitati din Iasi: 50 au primari PNL . Doar 6 din cei 45 de primari PSD au fost pe lista.: expertul, omul de partid sau numele "in plic"➤ Deputat PNL despre procedura privind trecerea la parlament unicameral:care este specific tarilor mici si cu interese limitate, nicidecum unei natiuni europene insemnate cum este Romania➤ Predoiu explica de ce a pierdut postul de ministru al Justitiei:, calit in negocieri de anvergura ani de zile la rand! Noi, mai ca la negocierile traditionale de pe Dambovita" Gabriela Firea : "Nu va rezista acest Guvern. Deja au aparut primele disensiuni.cu politicile de sanatate publica"➤ Socialism de caviar.: Zeci de angajati neplatiti la timp si contabilitate suspecta: schimbarea sefilor la Portul Constanta si Aeroportul Otopenila prima sedinta din mandat : "Eram in pozitia 'vishuddha chakra', activeaza conexiuni mintale speciale"➤ Becali: "Mi-a zis mama sa votez cu AUR ca a auzit la biserica.➤ Top 10, in prima saptamana de mandat- Daniel DavidRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.