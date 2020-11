O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 27-29 noiembrie

➤ Anul 2070 ar putea gasi, dupa ultimele calcule facute de Institutul National de Statistica➤ Zeci de mii de romani, suspecti de Covid,la o clinica privata➤ Romania in urma pandemiei.➤ Femeia in varsta de 76 din Bihorsi lasata sa zaca in frig a murit la spital.➤ "The Queen 's Gambit, cea mai buna popularizare facuta sahului".➤ Teodosie i-asa slujeasca la Pestera Sfantului AndreiTeodosie,. "Sper ca toate organele de ordine ne vor ajuta sa fim in pace si in armonie", a spus Arhiepiscopul Tomisului➤ Dupa, autoritatile judetene din Botosani au reusit sa gaseasca constructor pentru drumul strategic al judetului➤ Noutati fiscale (proiect): Persoanele cu indemnizatie "somaj tehnic" vor datora contributia la sistemul propriu pensii /pentru ONG-uri➤ Soferul care a lovit violent un politist in trafic a fost lasat liber. Europol: E. Se fac presiuni pentru a-l scoate vinovat pe politist➤ Suceava: Procurorii DNA au dispus retinerea a 14 persoane, in dosarul permiselor ilegale. Printre acestia,de la Serviciul inmatriculari si permise si instructori auto.. Ii trimitea pe cei care reclamau faptele de coruptie din institutie sa se adrese complicilor lui de la DGA. Averea secreta a comisarului-sef acuzat ca vindea permise de conducere:➤ Eurostat: Romania, Malta si Cipru➤ Afacerile, pe butuci. Antreprenor: "Am inchis tot,➤ Angajatii din serviciile de Ambulanta vor mai primi➤ Lucian Duta, fost presedinte al Casei de Sanatate, condamnat la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. Este➤ Fostii primari Radu Mazare si Decebal Fagadau, cercetati intr-un nou dosar pentru vanzare ilegala de terenuri catre afaceristul fugar Sorin Strutinsky /➤ Adina Tudorache a incheiat o conventie cu fostul sot si ain cazul ei si al fostului primar al Sectorului 1: "Inca exista exceptii, restul e totul numai pe meritocratie"➤ Un caz "Ianculescu" si in orasul lui Iohannis.➤ Apele Romane, radiografia unei institutii in carein domeniu➤ Orban anunta ca: "E foarte greu pentru un premier sa controleze ce se intampla in fiecare judet" Cristian Adomnitei , fost sef al Consiliului Judetean Iasi, a fostintr-un dosar de coruptie.Cristian Adomnitei, dupa condamnare: "Sunt un om demn, m-am nascut liber si➤ Partidul Social Democrat, filiala judeteana Vaslui, ade majoritatea formata din consilierii PNL USR -PLUS., tiparite de PRO Romania la Vaslui, interzise in spatiul public. Motivul: defaimare➤ PRO Romania Craiova➤ Directia de Sanatate Publica a inchis targul de Craciun din Craiova, la o ora de la deschidere // Sute de persoane s-au adunat in centrul orasului pentru aprinderea iluminatului de sarbatori Gabriela Firea : "Nimeni nu a inchis biserica, in niciun razboi. Prin urmare, nici, isi anunta sfintirea biroului. "Ce legatura are biserica cu bunul mers al administratiei locale? Mentalitate de evul mediu"- George ArunRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.