O altfel de revista a presei. Esential in zilele de 17-18 aprilie

➤ Operatorii telecomurban-rural: Un primar ne-a scris ca a primit tablete pentru copii, dar localitatea nu are internet➤ Numaila simularea pentru Evaluarea Nationala 2021la simularea Evaluarii Nationale este de 7,69%, la o scoala din Botosani➤ Managerul Institutului "Marius Nasta": O parte din personalul ATI a abandonat lupta, iar➤ Un barbatcare incercau sa-l evacueze de la o terasaCazul barbatului decedat dupa interventia brutala a politistilor:, prin asfixie mecanica, dupa comprimarea gatului si toracelui➤ De 13 ani Primaria, Netcity si operatorii de telecomunicatii➤ Primarul sectorului 2:/ In numai 5 zile, dintr-un singur depozit de gunoi ilegal, echipele Administratiei Domeniului Public au scos 343 tone deseuri➤ Parcul Izvor, de langa Parlament, este plin de gunoaie. Dupa ce ca e lipsit de paza, Clotilde Armand : Conducerea Regiei Protocolului de Stat/ Nu s-a grabit sa repare acoperisul afectat de un incendiu anul trecut➤ Romania ain urma condamnarilor la CEDO , in ultimii 5 ani➤ "Romania, te iubesc!".. Fermierii sunt la mila cerului si pierd sute de mii de eurodin capitalizare in aceasta saptamana➤ Sefa Directiei Agricole din Caras-Severin a fost retinuta de DNA pentru abuz in serviciu, fals si delapidare /, folosind banii pentru a-si cumpara bijuterii➤ Sefii CJ nu-si asuma deschiderea:in varful pandemieica stagiar notar, proaspat numita intr-o functie publica➤ Primarul din Galatisi cere transparentizarea modului de distribuire a dozelor in teritoriu➤ Continua dezafectarea spatiilor comerciale de la metrou pentru atitudinea fata de ministrii USR : "Domnule premier, salariatii din transporturi va multumesc..." Ludovic Orban : "Orice ministru care isi➤ Bulai, deputat USR: Barna si Ciolos vor solicita luni la sedinta coalitieicand a fost intrebat daca are in vedere demiterea ministrului Bode➤ Premierul Florin Citu considera ca. Da asigurari ca "guvernarea este solida, iar coalitia functioneaza".➤ Voiculescu: "Am ramas in minte cu imaginea unei protestatare care arunca cu oase in dna dr. Moldovan si striga "fa, nenorocito". Acest lucru: "S-a transformat in primul epidemiolog al tarii, vorbea despre lucruri pe care nu le cunostea. Si-a permis sa "ievalueze" o echipa pe care nu o cunostea, exact ca Tudorel Toader acum cativa ani"Voiculescu sugereaza ca/ Viceprimarul Horia Tomescu inca nu are dreptul de semnatura / Voiculescu afirma ca timp de 100 de zile in care ar fi trebuit sa fie viceprimar nu a primit atributii➤ Vlad Voiculescu,COVID-19: Ce am spus este adevarat si sunt documente ale Ministerului Sanatatii care atesta acest lucru➤ Voiculescu: Omul pe care l-am gasit in MS in 2016 si care. I-am cerut lui Citu de cel putin 10 ori sa-l muteInvestigatoria: Cine e➤ Presedintele CJ Timis Alin Nica si senatorul Alina Gorghiu atac in rafala la adresa lui Vlad Voiculescu: Sorin Grindeanu : Sustinem doua lucruri -sau alegeri anticipate: "Orice membru de partid care a fost reabilitat, si-a ispasit pedeapsa, are dreptul sa isi revendice un loc in partid": "A fost cel mai performant guvern"➤ USR PLUS, dupa ce: Vointa membrilor celor doua partide devine realitate. Suntem, de astazi, un singur partid➤ Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a fost: l-a convins pe directorul de la Inspectia sociala sa inregistreze 65 de anchete false➤ Un fost directorcu executare pentru coruptie / Instanta i-a confiscat si aproape 100.000 de euro / Fosta sotie, in interceptari: "Daca ai sarit ca boul din Louis Vuitton"➤ Cele doua judecatoare care trebuiau sa dea vineri sentinta definitiva. In complet va mai fi cooptat un judecator