O altfel de revista a presei. Esential in 10 martie 2021

Febra porcina, gazul radioactiv, unitatea secreta si sustinere 101%. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Cum a ramas Romaniain ferme➤ "Noi nu contam". Cosmarulde statul roman: vand produse homemade pentru a-si putea cumpara medicamentele care ii tin in viata➤ Ce nereguli a gasit Corpul de Control al Prim-ministrului la "Matei Bals", dupa incendiu . Raportul arata ca➤ Un barbat din Suceavamai bine de 30 de minute➤ Incidenta, cu un singur caz de Covid-19➤ Omul de la Ministerul Sanatatii care a publicat datele despre vaccinari si testari:pentru a publica informatiile➤ Centru-fantoma de vaccinare anti-COVID chiar in spatele Guvernului:➤ Adresa unei unitati secrete, publicata de Voiculescu -➤ Recorder.ro: Peste 7.000 de persoane s-au vaccinat peste rand - rude ale militarilor bagate in fata side ordine publica si servicii in centre speciale. Guvernul a dat o hotarare in ianuarie, semnata de premier si de ministrul VoiculescuAndrei Baciu, despre persoanele care s-ar fi vaccinat in centrele MApN mai devreme decat ar fi avut dreptul:➤ Sindicat: Zeci de profesori din Arad au renuntat la vaccinare dupa ce au fostDSP Arad: "Cele cateva zeci de profesori care➤ Fostii sefi ai IPJ Bacau si ai Politiei Onesti, destituiti dupa dubla crima . Explicatiile ministrului Lucian Bode ➤ Incendiul din Constanta:facute gresit in Oradea, de o societate neagreata de producator, dar apropiata de IGSU. Partiile de pe Valea Prahovei ar putea fi protejate cu garduri electrice. Pericol in scoli si gradinite: "Echivalentul a 16 tigari pe zi"➤ Gropi si. Dezastrul ecologic, la marginea unei arii protejate de Uniunea Europeana➤ Primaria Pitesti: Camerele video arata cum. La a treia abatere vor fi evacuati➤ Peste 100.000 de titluri de proprietate, rapoarte de evaluare si/ Consilierii locali si primarul vor sa faca plangeri penale pe numele unor angajati➤ Ce, cumulate cu Pilonul I➤ Cum le pune statul bete-n roate elevilor studiosi de la tarain cazul directoarei ucise de catre sot in birou➤ Locatarii blocului din Galati afectat de o explozie puternica. Primaria nu poate plati➤ Surse: DNA a cerut/ Actionarii uneia dintre firmele vizate au fost asociati cu seful Politiei locale din mandatul fostului primar Chiliman, fara licitatie, la Sectorul 5: Primarul Piedone se declara surprins si anunta ancheta , dar firma castigatoare spune ca a incheiat contractul in mandatul acestuia➤ In plina criza a sectorului cultural, Parlamentul a votat "2021, Anul Tudor Vladimirescu"."O Romanie in agonie cu Nasui la Economie".➤ Diana Sosoaca: Toate partidele ma voretapa de "incalzire" in vederea marilor conflicte: "Cei care au publicat datele de la centrele de vaccinare sa explice daca sunt reale suspiciunile ca s-au vaccinat persoane care nu aveau dreptul": "Dumneata, ministru al Sanatatii, semnezi cu propria manuta ca militarii si rudele lor se pot vaccina si apoi acuzi ca... "specialii", adica veteranii de razboi, se vaccineaza in centre paralele"Reactia lui Vlad Voiculescu in scandalul vaccinarii: "la vaccinare a vreunei familii al vreunui angajat al statului"➤ Barna si Ciolos anunta s Dan Barna : "Provocarea e generarea de proiecte consistente.. Alea sunt marginale"➤ Muraru: Sloganul folosit de manifestanti la protestul anti-vaccin la care au participat si parlamentari AUR estesi putinilor urmasi ai acestora: "S-a constatat ca virusul se manifesta cu cea mai mare violenta intre orele 22:00 - 23:00"OPINIA ZILEI:- George Arun