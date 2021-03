O altfel de revista a presei. Esential in 4 martie 2021

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Educatie cu urlete si injuraturi, gara fara niciun loc de parcare si angajatii care nu stiu pentru ce primesc sporuri. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Copii de clasa a II-a,➤ De ce exista" Ii ceri elevului sa reproduca, atunci el copiaza"➤ Sute de perchezitii in peste 30 de judete, lasi a certificatelor de calificare profesionala➤ Seful serviciului secret al MAI din Suceava a fost retinut de/ Masura a fost luata in dosarul permiselor auto falsificate/ Reactia DGPI➤ Cum au torturatca nu poarta masca.Cazul socant petrecut in Bucuresti: doi cetateni,La final, un agent a urinat peste o victimaPolitistii din Capitala acuzati de tortura, dar sustin ca, la randul lor, au fost loviti si amenintati➤ Brasov: Petrecere de pensionare,➤ Mister total in privinta noii conduceri a Politiei Bacau., prezentate public de Guvern: Vrancea a facut doar 22 de teste miercuri, Braila - 71, Teleorman - 88 / Timis - 1.686, Cluj - 1.028, Iasi - 997 CFR isi bate joc de Iasi. Gara unui oras de 400.000 locuitori➤ La o saptamana dupa reluarea activitatii, Termocentrala Mintia➤ Garda de Mediu a amendatdescoperite la controale➤ Deseuri medicale care trebuiau sa fie incinerate,Ministru: "Se poate schimba imaginea tarii daca suntem fermi si aplicam legea"➤ 44 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977:, cate au risc seismic si ce planuri are noua administratieprintr-o polita de asigurare, la 44 de ani de la cutremurul din 1977De ce a fost suspendat urbanismul de sector➤ Euro atingecu Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Bucuresti | Institutul cere stampila si antet ca sa raspunda la solicitarile jurnalistilor➤ Statul la stat., dar considera ca li se cuvin si se bucura ca incaseaza bani mai multi➤ Primaria Iasiin ultimul an bugetarin proiectul de reabilitare a fostului penitenciar din Ramnicu Sarat➤ Un casier al Academiei Romane,Suma, justificata prin plati catre persoane decedate➤ Miza sindicatelor in afacerea cotizatiilor virate lunar, in mod automat de scoli, direct din buzunarul profesorilor:dupa anuntul ca plata cotizatiilor nu s-ar mai face direct din cont➤ Cum au obtinut doua foste sefe de inspectorat scolar 25% in plus la salariu si de ce➤ Miza numirilor politice de la Apele Romane:➤ Aristocratia bugetara: Catalin Drula anunta finalizarea controlului la Metrorex Neregulile gasite de Corpul de Control la Metrorex:➤ Drula:. Trei lovituri pentru sindicatul condus de Ion Radoi "in lupta impotriva acestui regim, care impune cu forta austeritatea"Pot s-o rezolve maine, daca vor/ Renate Weber sustine ca fosti parlamentari, majoritatea PNL , i-au cerut sa atace eliminarea pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor: Mi-au inrosit telefonul➤ Parlamentarii au muncit la legi➤ Alianta USR PLUS propune cadin indemnizatie, iar voturile respective sa fie anulate: E un gest de sfidare fara precedent al conducerii PNL / Organizatia care aduce cele mai multe voturi e umilita➤ Derapaj al primarului municipiului Targu Jiu:numit in functia de director interimar al Operei Iasi in locul lui Beatrice Rancea. Acesta e specializat in stiinte politiceCat valoreaza 18 voturi pentru Guvern"de urgenta" cum s-a ajuns la clasarea Dosarului 10 august➤ Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,: A numit-o pe Hosu la sefia DIICOT , este responsabil direct de "trantirea" dosarului 10 august➤ Inspectia Judiciara a inceput cercetarea disciplinara impotriva procuroareisi grava neglijenta in cazurile Kovesi si Alfred Savu DNA cere instantei sa ii impuna Elenei Udreain urma condamnarii la 8 ani de inchisoare ➤ Presedintele CSM face apel la. Acesta a sesizat Inspectia Judiciara pentru verificarea modului de instrumentare a dosarului "10 august"