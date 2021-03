O altfel de revista a presei. Esentialul din 8 martie 2021

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Cifrele rusinii, functionarii pusi sa respecte programul si autostrada la care se lucreaza de sase ani. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Cifrele rusinii: romancele sunt printresi suntem codasi la egalitatea de gen➤ Politico:de vaccin anti-Covid de la Moderna➤ Aproapefara masuri de protectie si in frig➤ Acuzatii grave: Pacientii cu COVID din sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean Sibiu suntin cazul dezvaluirilor socante despre moartea pacientilor Covid din sectia ATI a Spitalului Judetean SibiuSeful ATI de la Spitalul Judetean Sibiu:, fiind utila la pacientii agitati pana cand se instaleaza efectul sedativelor. Sedarea se face doar la pacientii agitati ca sa nu-si induca leziuni" / De la inceputul pandemiei, 397 de pacienti din 570 internati la ATI au muritSemnalul de alarma tras de ambulantieri➤ Tragediile din spitale , prevenite cu ferestre larg deschise.ca sa nu arda de vii19 pacienti si 8 angajati s-au autoevacuat. Trei cadre medicale s-au aruncat de la etajsunt plinePrimele doua cazuri, depistate in Bucuresti➤ IPS Teodosie, despre posibilitatea unor noi restrictii:Nu e a autoritatilor vremelnice, ci a lui Dumnezeu"➤ Petrosani: Ooprite de politisti➤ Studiu:lucru care le poate afecta educatiadupa ce edilul le-a impus sa respecte programul de lucrucazul kinetoterapeutei care spune ca a lucrat 16 luni la o firma din Turnu Severin, la care a facut practica de cateva ori➤ Sectia 16 Politie din Capitala, vizata de Corpul de control al MAI in urma acuzatiilor de tortura./ "Ritmul de lucru este descurajant. Perspectiva sa se circule in 2021, tot mai putin probabila"/ Cum se plimba locuitorii din Colentina intr-un parc plin de deseuri➤ Teleorman: Un depozit de deseuri in valoare 21 milioane euro risca sa produca➤ Romania lanseazainvocand inclusiv "revirimentul Razboiului Rece" si anexarea Crimeei de catre Rusia. Contract secret de serviciu. "Va fi un mic orasel efectiv."din Sibiu. Managerul, zero experienta➤ Raportul controlului la Metrorex , ceea ce a fost o masura abuziva. 87% din cheltuielile cu salariile au fost sporuri"spor de metrou ". Radoi: "Au si ore de control in subteran", munitie pentru schimbarea conducerii TVR➤ In Senat s-a aprobat OUG privind, prorogarea termenului de aplicare a Legii pensiilor si limitarea calatoriilor studentilor➤ Cumulul pensiei cu salariul: una vorbim, alta fumam la guvernare. Marcel Ciolacu : "Incercam sa cream o majoritate in Senat"➤ Controlul parlamentardupa ce Ministerul Sanatatii a publicat datele privind testele COVID facute in fiecare judet"Nu exista date secrete. Ascunderea de date sau pretinderea ca anumite date ar fi secrete este un lucru profund nociv pentru democratia unei tari"➤ Guvernul cu o singura femeie ministru➤ Andras Istvan Demeter, numit secretar de stat la Ministerul Culturii,. El a refuzat sa demisioneze din functii dupa sentinta definitiva dnin 2017➤ Fost deputat AUR,, in proteste de stradaDeputat de la minoritati: "Este o umilinta ingrozitoare la adresa victimelor Holocaustului"pentru dezvaluirea plagierii doctoratului➤ Ciolacu: Parlamentarii PSD vor vota➤ De ce a scapat DNA contesta decizia primei instante, iar procesul va avea loc pe 11 martie➤ Un judecator de la sectia penala a Judecatoriei Cluj-Napoca,➤ Alexander Nanau, regizorul documentarului ' Colectiv ':OPINIA ZILEI:- Hari Bucur Marcu