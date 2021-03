O altfel de revista a presei. Esentialul din 9 martie 2021

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Vaccinarea paralela, traficul cel mai ingrozitor, tortionarul ursilor si rocada la primarie. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Romania are 15 anchetatori specializati pentru audierea copiilor abuzati sexual si. "Fata de Norvegia, Franta, nici la gradinita nu suntem"➤ Tot mai multe➤ Bucuresti,/ Cate ore pierd anual soferii in trafic (raport). In loc de Spitalul de Psihiatrie, au ajuns la Pediatrie. "Maaa, nu aici arde!"➤ Mai mult de 60% din vaccinarile pentru care exista date publice complete, de la care a iesit scandalul dintre Vlad Voiculescu si Florin Citu . 80% dintre centrele din Bucuresti nu apar pe platforma RoVaccinareCare sunt, la nivelul intregii tari➤ Ce arata datele privind vaccinarea publicate in premiera, pentru care Florin Citu vrea ancheta la Ministerul Sanatatii: 12,5% dintre cei vaccinati intr-un centru din Cluj➤ Sesizarea catre premierul Citu privind publicarea datelor COVID de catre Ministerul Sanatatii: "Am facut o informare"➤ INSP anunta ca pana acum au fost confirmate in Romania, dintre care 29 au fost depistate la copii.➤ Patriarhia Romana: "Tema imaginatelor restrictii de Pasti de anul acesta estePosibilele restrictii de Pasti,: "Biserica nu-i a celor care sunt autoritati vremelnice"/ Replica BOR: "Nu este corect sa declansam speculatii in marginea unei probleme majore"➤ Cum ii baga. A fost trimis in judecata dupa ce a agresat patru copii, incidentul avand loc la scoala din localitatrea Repedea, judetul Maramures.➤ Doi tineri au fost"Nu au avut nicio reactie. Tremurau"➤ Gunoaiele intoarse dupa scandalul de la statia suspendata din sectorul 3 au fostpe Splaiul Unirii➤ Tortionarul ursilor din Aradde un individ care i-a reprosat nereguli la licitatiile pentru lemncondus de Ion Radoi ➤ Peste 80% din costurile cu un detinut➤ Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a lansat, pentru implementarea conceptului de "noul Bauhaus european". PNL si USR PLUS nu se inteleg. Marul discordiei: ONG-urile➤ Sefii sindicatelor din Educatie,. Ei se afla printre beneficiarii proiectului initiat de Liviu Marian Pop care nu au ajuns inca. "Ce, daca sunteti la guvernare faceti toate regulile?"➤ Primarii de municipiiprivind finantarea transportului elevilor➤ Sotia penalului Verginel Gireada, subprefect, dupa ce Dominic Fritz : "PNL nu s-a decis daca vrea sa fie in opozitie sau la guvernare"➤ Valeriu Nicolae enumera politicienii, investigata pentru diplome false➤ Ciolacu nu mai vrea ca presedintele PSD sa fie obligatoriu si candidatul la prezidentiale: Vor fi alegeri preliminare /, ex-AUR, in PSD: Nu am vazut-o ca are derapaje➤ Disputa Citu-Voiculescu./vaccinarede Ministerul Sanatatii: azi vorbeste despre "ipoteticul control", ieri anunta ca "se autosesizeaza" Corpul de Control➤ Un primar USR,➤ Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor a respins, marti,: nu s-au trimis argumentele partilor vatamate la instanta ➤ Romania, condamnata la CEDO OPINIA ZILEI:- George Arun