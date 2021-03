Sectiile de ATI ale unitatilor Covid din Capitala, pline ochi. "Pacienti cu nevoi de oxigen ajung sa stationeze in Urgente, asteptand un loc liber"

Situatie critica si la Matei Bals

Intr-o asemenea situatie de criza, in care putinele spitale Covid 19 sunt sufocate efectiv, este urgent ca si in celelalte unitati medicale sa existe circuite mixte. Medicul Fiorella Mitoiu de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala spune ca multi pacienti stationeaza in UPU in asteptarea unui loc in spital."Situatia este asa cum se prevede la nivel national deja, este mai mult decat ingrijoratoare, sectia de terapie intensiva este plina, la noi nu s-a eliberat niciun moment pe toata perioada pandemiei. Acum au ajuns tot mai multi pacienti cu nevoi de oxigen, de ventilatie mecanica, sa stationeze in UPU, in asteptarea unor locuri in spitale Covid sau suport Covid.Sectia de terapie intensiva Covid are 16 paturi, suplimentar sectiile spitalului au zone anume de tampon pentru pacientii suspecti de Covid in momentul internarii, acestea sunt locuri separate ale spitalului. Suplimentar, tot la nivelul spitalului, in incinta fostului spital este acest post medical avansat, unde sunt cazati pacientii care ajung in UPU fara nevoi importante de oxigen, cu doua zone distincte, una pentru pacientii suspecti si una pentru cei confirmati pozitiv, fiecare cu cate zece locuri.A inceput din nou nebunia cu care ne-am confruntat in lunile noiembrie, decembrie. In cursul acestei dimineti, in cadrul UPU, care are 20 si ceva de locuri in mod normal, astazi de dimineata erau confirmati 13 pacienti pozitivi, dintre care 9 cu nevoie de ventilator si inca 8 suspiciuni inalte. Iar noi nu suntem un spital Covid, avem acesti pacienti pozitivi plus restul pacientilor care se adreseaza in mod normal unei unitati de primiri urgente", a declarat pentru News.ro dr Fiorella Mitoiu, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare.La Institutul Matei Bals din Capitala cele 10 locuri din ATI sunt ocupate, la fel si toate locurile din saloane"Cresterea numarului de infectii in ultimele doua-trei saptamani se vede foarte clar in presiunea de la nivelul spitalelor din circuitul Covid. Cred ca trebuie sa gandim echilibrat, nu ar trebui sa intram in panica, sa plecam de la ideea ca suntem in valul al treilea al pandemiei, si ca avem nevoie de solutii pentru ca lucrurile sa poata functiona in continuare.Ar trebui sa luam in calcul ca locurile in general sunt mai putine in circuitul Covid, nu numai in ATI, avand in vedere ca sunt spitale putine.Va fi nevoie ca in viitorul apropiat spitalele mari care pot sa asigure un dublu circuit sa o faca, in asa fel incat sa vada patologii non-Covid dar si pacientii cu SARS-Cov 2, mai ales in zonele aglomerate, Bucuresti , in orasele mari, numarul mare de cazuri inseamna prezentari mai multe la camerele de garda in circuitul Covid, multi dintre ei vor avea nevoie de internare, pentru ca sunt forme medii, severe, chiar critice pentru terapie intensiva. Lucrurile trebuie gandite de acum pentru ca in saptamanile care urmeaza, in mod clar, vom avea aceste cresteri", a declarat pentru News.ro medicul Adrian MarinescuLa Spitalul Victor Babes din Bucuresti, cele 9 locuri din ATI sunt ocupate, la fel si cele peste 400 de locuri de pe sectii. Dr. Simin Aysel Florescu: Sunt pacienti care sunt in momentul asta in camerele de garda, la oxigenul din camerele de garda, nu mai avem niciun loc in spital pentru ei"Locurile sunt epuizate constant, nu numai sectia ATI este cu probleme, ci tot spitalul, nu mai exista niciun loc in tot spitalul. Sunt pacienti care sunt in momentul asta in camerele de garda, la oxigenul din camerele de garda, si nu mai avem niciun loc pentru ei in spital. Doar 9 locuri sunt la noi in ATI, dar dincolo de acestea, locurile cu oxigeno -terapie sunt si ele epuizate.Partea neplacuta este ca vin dupa ce au o perioada de sedere destul de lunga acasa, fara sa consulte vreun doctor, si ajung deja cu forme severe de boala in spital, ajung dincolo de faza de replicare virala. Totul depinde si de starea anterioara a pacientului, daca e un pacient cu probleme anterioare de sanatate, sansele lui la vindecare scad foarte mult.Pacientii care sunt diagnosticati sau se autodiagnosticheaza si nu spun nimanui sa tina legatura cu medicul de familie, pentru o atitudine corecta. Statul acasa si indopatul cu diverse medicamente despre care au citit pe internet nu face decat sa le scada sansele de vindecare", a declarat pentru News.ro medicul Simin Aysel Florescu, directorul medical al unitatii sanitare.La Spitalul Colentina din Bucuresti sunt ocupate toate cele 22 de locuri din ATI. La Institutul Marius Nasta situatia este identica in cele 14 locuri de la ATI, iar locurile de pe sectii sunt ocupate, de asemenea. Dr. Laura Zarafin: In pandemie, Colentina a dat cele mai multe paturi de ATI, 7 dintre ele nu merg acum, din cauza unor probleme la instalatia electrica"Acum in Colentina sunt 22 de locuri in ATI si sunt pline, daca se elibereaza cumva se ocupa in primele minute. Erau 170 de paturi ocupate din cele 300 saptamana trecuta. ATI-urile au fost pline mereu la noi, chiar si cand a fost o scadere a numarului de infectari. In pandemie, Colentina a dat cele mai multe paturi, 29, acum 7 dintre ele, care sunt intr-unul dintre pavilioanele unde functiona sectia de ortopedie, in urma unor probleme la instalatia electrica, nu merg, deocamdata se lucreaza acolo.Eu sunt una dintre persoanele care au spus inca din vara ca, daca se urmeaza tendinta observata in restul Europei si restul tarilor, va fi necesara extinderea capacitatii ATI, am si spus ca este iluzorie aceasta impartire a spitalelor in Covid si non-Covid. La acest efort trebuie sa participe absolut tot corpul medical, fiecare in specialitatea in care este format.Asta cu circuitele este o mare gogorita. Toata lumea a spus, "Ati fost alesi pentru ca sunteti spital pavilionar. Este gresit, fiecare pavilion este un mic spital, care pavilion trebuie sa-si creeze zona verde, zona intermediara, zona rosie, se poate face foarte usor daca exista dorinta, a explicat si dr. Laura Zarafin, medic specialist ATI la Spitalul Colentina.Dr. Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii: Maine va fi publicat Ordinul care prevede spitale in plus cu circuite mixte, mai avem nevoie de un singur aviz"Problema nu este doar in Bucuresti, este si in restul tarii, din pacate sectiile de terapie intensiva incep sa fie din ce in ce mai asaltate.Este foarte important sa se respecte criteriile de admitere in terapie intensiva pentru pacientii care au nevoie de terapie intensiva si care au beneficii de pe urma internarii in astfel de unitati sanitare. Fac un apel din nou la populatie, sa nu se prezinte tarziu la medic din momentul in care apar simptome, din pacate, intr-o mare majoritate a cazurilor dintre cele internate cu forme medii sau severe se recunoaste o latenta prelungia, un timp de stat acasa mai lung decat ar fi cazul.Speram sa iasa cat mai curand, avem deja avizele de la juridic si de la societatile de terapie intensiva, mai astepam numai un aviz, speram deja ca maine sa poata sa fie lansat. Pana cand va intra in vigoare. mai dureaza putin. dar se doreste ca mai multe spitale care au terapie intensiva sa intre in ingrijirea pacientilor Covid, pentru ca diferenta acolo se pune. Va fi o lista publicata cu acces pentru toata lumea", a declarat pentru News.ro dr. Andreea Moldovan.