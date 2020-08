Patru epidemiologi de la DSP Bucuresti au demisionat, motivand ca e prea mult de munca. Arafat: "E ca soldatul care ar spune in razboi ca e prea greu"

Directorul adjunct al DSP Bucuresti, Florentina Iacobi, a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca institutia se confrunta cu deficit de personal, amplificat de demisia in aceasta saptamana a patru medici epidemiologi.Intrebata din ce motiv au demisionat medicii, Iacobi a precizat ca "din cauza volumului mare de munca".Seful DSU, Raed Arafat, a declarat, la randul sau, ca este "sub semnul intrebarii" demisia unor oameni de specialitate, in timpul unei pandemii, cand este clar ca volumul de munca este mare."Cand vine cineva si-ti spune ca e prea mult volum de munca in timpul bataliei, e ca si soldatul care in timpul razboiului iti spune: << Este prea greu pentru mine in razboi, am plecat! >> (...) Faptul ca-ti depui demisia sa pleci pentru ca volumul de munca e mare in timpul unei pandemii si sa fii din domeniu este, totusi, un pic sub semnul intrebarii. Cu toti stim ca este foarte mult de munca, pentru ca e pandemie", a declarat Arafat.La DSP Bucuresti au fost detasati si vor incepe munca de luni 90 de medici de medicina scolara si 13 medici epidemiologi.