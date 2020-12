Primaria Parisului, amendata cu 90.000 de euro pentru ca a numit "prea multe femei in functii de conducere"

"Sunt fericita sa anunt ca am fost amendati pentru numirea prea multor femei in posturi de conducere", a declarat primarul Anne Hidalgo intr-o sedinta a Consiliului din Paris.Hidalgo a spus ca este invinovatita ca 11 femei si doar 5 barbati au fost numiti in pozitii de conducere in Primarie in 2018, ceea ce inseamna ca 69% erau femei, nerespectandu-se astfel paritatea de gen."Ce este foarte frumos la birocratie este ca nu stie sa discearna si ca atare indrazneste orice", a spus Anne Hidalgo. Primarul Parisului a anuntat ca ea insasi va plati amenda."Administratia acestei Primarii a devenit, deodata, prea feminista. Aceasta amenda este evident absurda, nedreapta, iresponsabila, periculoasa. Da, pentru a promova si a realiza intr-o zi paritatea, trebuie sa acceleram ritmul si sa ne asiguram ca la numiri exista mai multe femei decat barbati", a mai spus Hidalgo.CITESTE SI: Unul dintre cei doi romani raniti in atacul din localitatea franceza Antony este in continuare in spital