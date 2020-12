Psihiatrul Gabriel Diaconu, despre "spitalul groazei" din Resita: "Banalitatea unui rau fara autor si prea multi complici"

Medicul a incercat sa descrie "ghinionul" oamenilor care s-au nascut si au ales sa traiasca in Resita."Sa ai ghinion sa te fi nascut in Resita,Mai mult, ghinion sa fi trait in Resita,Colac peste pupaza sa iti si placa locul, oamenii, vecinii poate. Dealurile, colinele, cerul deasupra Resitei. Sa musti dintr-un mar din marul tau crescut acolo, sa bei rachiu din prune din gradina ta. In Resita.Sa te indragostesti acolo, sa ti se nasca acolo copii. Sa o duci greu, dar sa nu disperi niciodata,Pentru ca ai familie, copii. Ai vecini in Resita. Ai preot la care te duci sa te spovedesti. In Resita. Ai locul tau obisnuit de unde iti cumperi painea, ai Posta de unde iti ridici pensia. Ai drumurile, strazile si aleile. Ai o poveste a ta acolo, in Resita, cu momentele ei frumoase si amintirile ei ascunse.Dupa care incepi sa imbatranesti in Resita. Incep sa te doara oasele cand trage vremea a ploaie in Resita. Incaruntesti in Resita, de la o vreme iei diversi bumbi in Resita. Unii mici si galbeni, altii rosii, altii albi. Mergi la doamna farmacista cu reteta si mai schimbi o vorba, in Resita, cat sa treaca timpul, cat ii numeri banutii, cat iti da rest.Dar ce ghinion sa fi trait in Resita. Sa ajungi internat in spital Sa vina o vreme cand nu te mai poti usor ridica din patul de boalaPe sectieIn Resita.Sa cazi pe culoare, anchilozat de la brau in jos. Sa te scapi pe tine si sa nu-ti poti tine igiena. Sa urli, sa implori, sa plangi, sa-ti pierzi putinele minti pe care le mai ai,Putinii ani care ti-au mai ramas, in timp ce din alte camere singure, de pe alte paturi murdare, printre alte randuri infecte, alte voci ca a ta isi canta acelasi cantec de jale. Aceeasi durere, un unison, un fagure putred cu corpuri plapande prinse intr-ansul.Niciodata in toata viata mea, pana acum, n-am auzit replica mai ticaloasa decat cea a unui oficial resitean despre oamenii filmati in lagarul zis "spital": cei de pe jos erau cu boli psihice.Hai, zau. Deci cei bolnavi psihic, batranii cu dementa, nu mai sunt oameni deodat'...M-am uitat la picioarele unui varstnic, pline cu edeme, el cu insuficienta cardiaca si privire pierduta. Stiu acea privire. Si tata are asa o privire, uneori, cand e confuz, dezorientat. De ce, de ce sa ajungi animal, bestie, de ce sa vorbesti cu atata dispret despre un om batran care n-a avut decat acest ghinion idiot...Ca s-a nascut in Resita.Ce corp de control sa trimiti? Ce amenzi sa dai?Acei oameni se fac vinovati de maltratarea bolnavilor, de neglijenta criminala, imaginile respective denota cruzimea, nesimtirea, nepasarea unora chemati altfel sa aiba grija de suferind. Doctor, asistenta, infirmiera laolalta. Cum? Cum te poti tu numi medic, sau cadru sanitar, si sa permiti ca la tine pe sectie stau oameni cazuti pe culoarele reci? Voi n-aveti ce cauta in meseria asta, nici unul.Ce ghinion sa te afli in Resita. Doar ca nu este niciun ghinion,Doar banalitatea unui rau fara autor si prea multi complici, un iad pe pamant unde toti se spala pe maini in timp ce lucrurile, cu siguranta, ar fi putut sta mai bine.Acei oameni au fost odata tineri, au avut vieti, paragrafe nescrise dintr-o poveste care merita alt sfarsit. Nu in mizerie. Nu lasati prada salbaticiei urbane", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.Parchetul de pe langa Judecatoria Resita a transmis, miercuri seara, printr-un comunicat de presa, ca pe rolul institutiei a fost inregistrat, in aceeasi zi, un dosar avand ca obiect infractiunea de abuz in serviciu.CITESTE SI: