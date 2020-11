Reactia Elenei Lasconi, acuzata de practici medievale dupa ce a mediatizat sfintirea biroului din primarie: "Eu imi asum ce scriu"

"Poate ca oamenii s-au obisnuit prea mult sa vada politicieni falsi"

Spatiul public are alte semnificatii

Unii comentatori au acuzat-o de practici care ar aminti de Evul Mediu. Criticii sustin insa ca gestul sau risca sa treaca in sfera publica si sa cimenteze o simbioza intre politic si Biserica ce s-a dovedit nefericita pentru societatea noastra.In replica, Lasconi afirma ca intelege reactia oamenilor, in contextul in care obiceiul majoritatii politicienilor romani este de a mima religiozitatea de dragul electoratului. Noul primar din Campulung Muscel subliniaza insa ca gestul a fost unul sincer, autentic, din partea unui credincios, care nu implica nimic mai mult."Am scos duhurile rele din Primarie! 😂 Am facut curatenie si am chemat preotul asa cum face un crestin ortodox. Ma bucur sincer si va port in rugaciunile mele", a scris Elena Lasconi sambata pe pagina ei de Facebook A urmat apoi un val de comentarii critice ce i-au reprosat gestul facut de la inaltimea functiei de primar. "Dezamagitor, doamna Lasconi. Sau sunteti Gabriela Firea ? Credinta e un lucru personal si discret, se face acasa sau la biserica sau in natura, dar nu in primarie, doamna. Nu in primarie! Faptul ca nu sunteti in PSD , ci in USR nu va scuteste de nimic", i-a scris o doamna. "Ce legatura are biserica cu bunul mers al administratiei locale? Mentalitate de evul mediu" sau "Elena Lasconi, va apreciez enorm. Si eu sunt ortodox. Dar suntem un stat laic. Daca amestecam lucrurile, bine nu va fi", au fost alte comentarii asemanatoare.Elena Lasconi a sustinut ca gestul ei a fost unul sincer, autentic al unui crestin - un gest personal ce nu implica in niciun fel administratia locala."Inteleg pe deplin reactiile critice, pentru ca in ultimii ani vechea clasa politica s-a folosit pentru un castig de imagine prin alaturarea de Biserica. Ce pot sa va marturisesc eu este ca eu am facut-o din tot sufletul, sunt un om autentic, nu o sa mint si nu o sa folosesc nimic in plan politic. Probabil ca daca as fi facut aceasta postare dupa alegeri, probabil ca reactiile nu erau asa. Sunt convinsa ca foarte multe din reactiile negative au venit din faptul ca suntem in campanie electorala. Nu am vrut sa fie niciun mesaj politic, pur si simplu mi s-a parut firesc, a fost un gest facut din suflet. A venit un calugar, care este staretul de la manastirea din Negru Voda, nu am adus aici un alai de preoti, ci pur si simplu a fost o slujba facuta cu sufletul, la fel cum am simtit ca si acea icoana mi-a fost daruita cu tot sufletul. Eu am fost sincera. Poate ca oamenii s-au obisnuit prea mult sa vada politicieni falsi, care doar se folosesc de lucrurile astea. Eu ma consider o persoana autentica, si nu o sa ma schimb pentru nimic in lume", a declarat Elena Lasconi.Noul primar al orasului Campulung sustine ca nota ironica din postarea ei a fost pierduta si subliniaza ca simpla festanie nu atrage automat o agenda religioasa."Eu ma duc saptamanal la biserica si nu m-am fotografiat acolo. In campanie la alegerile locale am fost la biserica de nenumarate ori si nu m-am fotografiat. Pur si simplu asa am simtit aceasta postare. Sigur, fiecare e indreptatit sa critice gestul meu, am avut atatia politicieni in ultimii ani care ne-au furat de-au rupt, au ajuns la puscarie de cat de corupti au fost, si eu am facut o greseala asa mare pentru ca am facut o festanie. In plus, eu am facut haz de necaz, am spus "duhurile rele din primarie" si am pus si acolo un emoticon din ala cu ras... era si o nota ironica in acel mesaj. Acum asta e, eu imi asum ce scriu, asta am simtit atunci si asta am postat.Eu nu am facut un proiect prin care sa trec in Consiliul Local faptul ca e obligatoriu sa punem icoane in institutii sau sa facem slujba o data pe saptamana. Am facut orice festanie asa cum face orice roman dupa ce isi zugraveste si isi face curat. Pur si simplu am simtit sa fac aceasta postare, desi nu obisnuiesc sa fac public saptamanal cand ma duc la biserica, plus ca, atunci cand a venit calugarul, am abordat si problema oamenilor nevoiasi si posibilitatea unui proiect european impreuna prin care Biserica sa se ocupe de acesti oameni. Am discutat si despre lucrurile astea si a facut si festanie omul. Si de Sf. Andrei am facut o postare, e un lucru obisnuit, acum insa poti sa folosesti orice ca sa ataci pe cineva", a mai precizat Elena Lasconi.Gestul Elenei Lasconi a starnit reactii de tipul "nu poti inventa asa ceva" chiar si din partea vocilor serioase ale societatii noastre. Oana Baluta, cadru universitar la SNSPA si Universitatea Bucuresti , este de parere ca preluarea acestei practici religioase la nivelul unei functii publice nu face decat sa intareasca si sa normalizeze simbioza stransa dintre Biserica Ortodoxa si Statul Roman in contextul in care societatea noastra are nevoie mai mult ca oricand de un gram de secularizare, unul din fundamentele statului modern."Doamna Lasconi are o functie publica, si vedem cum de ani buni de functia publica institutia bisericii si ritualurile bisericesti se apropie din ce in ce mai mult, iar tipul acesta de apropiere sau de simbioza, este legitimat si validat nu doar de catre politicieni. Cred ca functia publica are nevoie sa fie asociata si cu demnitate si cu responsabilitate. In contextul in care partidele politice recruteaza in ultime vreme candidati si din randul jurnalistilor am vazut gestul ei si ca o forma de comercializare, de iterare a comercialului in functia publica.Nu vorbim in acest caz doar de o exprimare personala, vorbim despre o functie publica si trebuie sa facem diferenta intre spatiul privat si spatiul public care are alte semnificatii. Nimeni nu ar fi avut o problema daca isi sfintea masina personala. Un ritual din spatiul privat a fost transferat in spatiul public, un transfer din pacate normalizat in viata politica romaneasca, ceea ce explica si faptul ca multa lume percepe critica acestui gest cu suspiciune. Functia publica pe care ea o ocupa, se comunica cel mai bine printr-un ritual de sfintire a biroului si oprire a strigoilor, sau mai degraba prin alte tipuri de instrumente, un audit de exemplu?", a declarat Oana Baluta.In opinia acesteia, una din responsabilitatile oamenilor politici este tocmai de a respecta aceasta separatie a statului de biserica si de a se asigura ca acest principiu este respectat chiar si prin gesturile simbolice."Fara aceasta distinctie ratam mult din nevoia de a mentine separate Biserica de Stat. Poate de aceea avem acum aceasta dificultate in a-i comunica Bisericii nevoia de a respecta si ea normele si regulile statului. Vedem zilele acestea cum faptul ca anumiti politicieni au ales sa jure pe Constitutie si nu pe Biblie a devenit o tragedie nationala. In definitiv suntem un stat laic, care respecta libertatea religioasa, iar faptul ca acesti politicieni au fost criticati pentru ca au ales sa-si inradacineze juramantul pe Constitutie trebuie sa ne faca pe toti atenti la aceasta simbioza dintre Stat si Biserica. Nu putem face abstractie de mobilizarea Bisericii la referendumul din 2018, o mobilizare fata de un act politic ce a divizat societatea. Nu este clara relatia Bisericii cu Statul nici macar in aceste zile in care vedem cum inalti prelati inseamna la revolta si incalca deschis regulile impuse in contextul pandemiei", a subliniat Oana Baluta.Sociologul Mircea Kivu este de parere ca in acest caz avem mai degraba un gest de libera exprimare a credintei unui politician. "Cred ca de data asta reactia a fost un pic excesiva. Pana la urma doamna Elena Lasconi si-a manifestat credinta, ceea ce este un lucru legitim in masura in care nu implica actiuni ale Primariei. Adica nu a facut cine stie ce manifestatie prin care sa puna angajatii primariei sa se inchine sau nu stiu ce. A fost mai degraba un act destul de retinut, un act fata de care trebuie sa manifestam acelasi gen de toleranta. Trebuie sa acceptam ca si oamenii pe care-i alegem au credinta lor si au dreptul sa si-o manifeste. Pe de alta parte, este de inteles si reactia oamenilor, in contextul in care in ultimii ani au fost multe manifestari religioase ale unor oficiali care au trecut de limita acceptabila, sa ne amintim doar de fostul primar al Capitalei, care una-doua se fotografia cu cate-o icoana. E bine totusi sa facem diferenta intre aceste excese si manifestarile, mai degraba normale", a precizat acesta.Si sociologul Alfred Bulai sustine ca acest exemplu pare mai degraba unul minor, insa atrage atentia ca el vine intr-un context in care societatea noastra a trecut de la un ateism impus la o religiozitate impusa, fapt ce nu a permis dezvoltarea naturala a unui secularism modern."Romania, dupa 1990, a mers mai degraba spre directia pre-moderna, adica spre Evul Mediu, iar secularizarea este un atribut al modernitatii. In tara noastra, pentru ca ateismul a fost fortat in perioada comunista, nu a venit ca o miscare naturala ci ca una politica, normal ca a fost inlocuit intr-o maniera antitetica, dupa 1990, cu religiozitatea fortata. Am avut religia in scoli 12 ani, de faci mai multa religie decat matematica. Aceasta lipsa de curaj a politicienilor, de a recunoaste ca nu au nicio treaba cu religia, in sensul in care mimeaza religiozitatea de frica electoratului, au facut sa avem o situatie mai degraba hilara. Faptul ca-si sfinteste biroul nu e mare branza, daca da adeverinte numai la credinciosi, devine insa o problema. Fiecare dintre noi are dreptul sa-si manifeste credinta, sa poarte cruciulita, sa-si sfinteasca masina sau furcutila, iar cand ocupi o functie politica problema apare atunci cand incerci sa faci presiuni asupra populatiei, iar aici nu cred ca suntem totusi intr-o situatie foarte grava. Adica oamenii nu sunt dati afara de la munca pentru ca sunt credinciosi.Evident ca societatea este impartita, traim intr-o lume contemporana unde ateismul si secularizarea sunt prezente, iar cu adevarat periculoase sunt extremismele. La fel cum secularizarea fortata nu a fost naturala, nici intoarcerea la o societate religioasa, una in care Biserica controleaza viata indivizilor nu este normala. Daca e sa comparam cu politicienii europeni, acolo vorbim de societati care s-au secularizat in urma cu doua, trei sute de ani. Avem o lunga istorie a separatiei totale intre Biserica si Stat. Este o atitudine internalizata de multa vreme si nu concep ca Statul sa aiba vreo legatura cu Biserica. La noi insa este o cu totul alta istorie, Biserica a fost mana in mana cu statul in permanenta. Imi aduc aminte ca intr-un an Ceausescu a fixat chiar Pastele, e pe bune, l-a fixat pe 1 Mai desi cadea la o saptamana distanta. Ceausescu a vorbit atunci cu Teoctist si s-a ajuns la compromisul asta ca lumea sa aiba astfel liber de Paste ", a declarat sociologul.In opinia sa, apropierea fata de stat nu ajuta deloc nici macar Biserica, care in ultimii ani din cauza pasivitatii pierde enoriasi in favoarea altor culte."Biserica Ortodoxa nu a fost niciodata impotriva statului. Asta in contrast cu Europa unde toata modernitatea s-a construit prin raportarea statului contra Bisericii. Este o alta istorie. La noi Biserica a fost un aliat al statului, pana si secularizarea a fost facuta pe o cultura religioasa, taraneasca in fond. Sa nu uitam, ca lui Ceausescu i-au murit, cand era deja presedinte, ambii parinti. Si a avut o inmormantare crestineasca, cu popa. A murit intai tatal sau, iar maica-sa i-a impus acest lucru. Nu se punea problema sa se duca el pe acolo sa-si dea cu parerea despre secularizare. Si a fost o inmormantare cu preot, i-a pupat si mana . Vorbim de o cultura profunda ce nu putea fi atinsa prin deciziile politice ale vremii. Deci vorbim de un ateism mascat in mare masura, nu erau toti atei cum o declarau, mai se casatoreau in ascuns cu popa acasa. De aceea lucrurile sunt un pic mai complicate in Romania. Din toate punctele de vedere suntem mai premoderni decat Europa Occidentala. De exemplu, in intelepciunea sa, poporul foloseste termenii astia, "baroni locali". Sunt chiar un fel de baroni medievali, un fel de nobili, pentru ca practic cam controleaza totul pe formele lor, sunt super obedienti fata de autoritatile centrale. Suntem intr-o lume mai premoderna.Din pacate acelasi lucru e valabil nu doar pentru stat ci si pentru Biserica. Biserica Ortodoxa a pierdut teren in ultimii 30 de ani in raport cu alte culte, care sunt mult mai antrenate sa-si gaseasca enoriasi, pentru ca atunci cand esti in relatii bune cu statul, el te ajuta si tu nu trebuie sa faci mare lucru. 