O altfel de revista a presei. Esentialul din 22 martie 2021

Autostrada muzeu, banii ingropati si invitatii ascunsi in bucatarie. Mai multe titluri din Romania acestui weekend, in articol:➤ Cum sunt. Totul este acoperit de acte, iar probele masluite. Activistii clujeni fac sesizari si vin cu sugestii pentru un mediu mai curat➤ Pe " autostrada muzeu" din judetul Cluj,. Sofer: "Sunt multi subcontractori si banii se duc in alta parte"➤ O, plimbata intre doua judete. Pacientii, pusi pe drumuri . Bihor: doi doctori la 65 bolnavi➤ Reprezentantii Colegiului Medicilor Bihor au luat deciziasi sa ii permita acesteia sa isi continue activitatea.➤ Mai mult de. Ilfov, cea mai mare rata de infectare➤ Medic in bomba Covid: ", a fost fitilul care a detonat totul in zona"➤ Invitatii de la o petrecere din Constanta➤ Cat costa apa potabila in Romania. Consumatorii din➤ Cati, in pandemie, pentru plata creselor. Explicatii: impactul e de 4,5 miliarde lei si regulile actuale sunt neclare➤ Pitesti:. Un utilaj de 350.000 de euro a cedat la cateva saptamani de la prima utilizare➤ Primaria Bucuresti. Firmele castigatoare cer executarea contractului, pe motiv de pandemie- raport ANRSC➤ Centrul de Investigatii Media: Cum a reusit fostul ministru PNL , in timp ce firma sotiei ofera consultanta statului de peste 700.000 de euro➤ Cuprimarul comunei bistritene Rebra, dupa cum recunoaste chiar el. Analizele de apa vizau reteaua de apa din comuna, realizata prin fonduri europene.➤ Cine sunt cei care conduc cluburile de fite din Capitala amendate de politisti in weekend.➤ Ciolacu a rabufnit: "Doriti vreo bataie in Parlament?in fata Parlamentului?" PSD l-a scapat de saracie:. Nu are bani la banca➤ Scandalul carantinarii Timisoarei. Seful PNL al Consiliului Judetean Timis, replica pentru ministrul de Interne: "cum n-a inteles-o nici in 1989"➤ Numirea Oanei Stanciulescu la CNSAS aprinde spiritele in coalitie. Ce membri ai Colegiului au fost➤ Orban: Functiile de presedinte al Consiliului de Administratie si director general vor fi separate la TVR si Radioul public./ Dragu: Consiliile de administratie ale SRR si SRTV sa fie numite de Parlament➤ Consilierii generali USR -PLUS vor sa ia Primariei Sectorului 4 dreptul de administrare a bd. Tineretului ca primarul Baluta➤ Senatul a adoptata magistratilor / Prevederea fusese introdusa in lege in 2018 de PSD