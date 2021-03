O altfel de revista a presei. Esential in 27-28 martie 2021

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Masca desenata, agresorii in uniforme, talciocul subteran si orasul-fantoma. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:trebuiau luate mai demult, dar se aplica de duminica. Adultii au fost trecuti la categoria copii, de la inceputul pandemiei pana acumRata de infectare cu COVID/ Judetul Ilfov a ajuns la o rata de 8,49 la mia de locuitori➤ Directorul DSP Botosani face. "Cum mai munciti ziua la DSP?". "E nevoie disperata de medici in orasele mici"➤ Covid-19 | Presiune pe ATI:➤ Craiova: Sex in sala de tratament, f. "E jale la Spitalul Filantropia"intr-o fotografie trimisa presei de IPJ Suceava pentru promovarea activitatilor de prevenire a delincventei juvenile➤ Protest la metrou cu aplauze si cantece: "Noi suntem sindicatul din tara cel mai bun. Metrorex : Am invitat sindicalistii la dialog, dar. Circa 600 de persoane participa la protestHaos si nervi din cauza protestului de la metrou.si autobuzeCum arataEditorial |lui Ion Radoi ➤ Jurnalistii Sa Fie Lumina, dati in judecata dedin jurul Bucurestiului. Cum sunt capturate de proxeneti orasele mici➤ Agresorii in uniforme | Politia Romana. Seful Garzii de Mediu: Oamenii sunt sclavi pe plantatii de deseuri, sunt mii de copiimenajere si deseuri din constructii➤ Minele parasite din Maramures care. Raurile sunt rosii si nimic nu creste➤ Slatina:sub ochii autoritatilor➤ Celula de criza in cazul, blocate in Canalul Suez, adica 47,8% din PIB➤ Bucurestenii nu vor avea troleibuze noi in urmatorul an / Cum s-ar➤ Fost director adjunct al DGIA, arestat preventiv pentru delapidare. El a➤ Salariile din Metrorex: Peste 80% din cei aproape/ Un sfert dintre angajati au net pe luna peste 1.500 de euro. Toti angajatii primesc "spor de tunel"➤ Miza paralizarii metroului:de liderii sindicalisti. Sefii sindicatului, propulsati de PSD in functii publice➤ De ce au blocat sindicalistii metroul din Bucuresti: Celecondus de Ion Radoi, fost parlamentar PSDMinistrul Transporturilor, despre protestul spontan de la metrou:➤ PSD: "Ion Radoi. Insinuarile politice vor sa manipuleze opinia publica": "Nu a fost un teanc, au fost 500 de lei"➤ Ciolacu anunta ca PSD strange, prin motiune de cenzura➤ "Ziua Supravietuirii", protestul artistilor independenti,➤ Plicuri postale, 2 brosuri, mai multi urmaritori pe Facebook . Ce contine raportul pe 3 lunide prelungire cu trei zile a carantinei in Timisoara: "A fost o interventie abuziva si nejustificata / Timisorenii asteapta si merita scuzele lui Raed Arafat ➤ Viceprimarul PNL de la sectorul 2 l-a, sefa sa pe linie de partid: "Am nevoie de el pentru coordonarea Politiei Locale", acuzat de trafic de influenta pentru numiri la Apele Romane: "Il pun pe post si cu demisia la mine in alb. Adica trebuie sa faca ce spui tu, nu ce vrea altul"➤ In Ziua Micii Uniri,, unde a infiintat un partid cu acelasi nume: AUR➤ Maia Morgenstern si actorii Teatrului Evreiesc,semnat "din partea AUR"si transmite "intreaga sustinere" pentru Maia Morgenstern➤ Legile Justitiei, trimise la CSM ➤ Cum esueaza justitia de 7 ani sa faca lumina in cazul Water Park din Craiova, proiect finantat din fonduri europene de peste 80 de milioane de lei / Trimis in instanta in 2016,➤ Scandal in Vrancea: fostul manager al Spitalului Judetean, condamnat in 2005 pentru, dar a fost scos cu politia din birou➤ O fetita de 9 ani abuzata sexual avea cosmaruri, iar medicul psihiatru i-a dat Rivotril si