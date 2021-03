O altfel de revista a presei. Esential in 29 martie

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

NICIO JUSTITIE

Protestele antiepidemice, senzorii de poluare, interlopul din Vaslui si plata pentru televiziuni. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Femeile cu functii de conducere din Romania,, la Bucuresti si in mai multe orase din tara. Cateva mii de oameni au marsaluit pe strazi, in ziua inaspririi restrictiilor de circulatie ➤ Doarpentru pacientii COVID, in toata tara. 400 de cazuri de ATI, intr-o luna➤ Aproape 100.000 de noi cazuri de cancer diagnosticate in Romania, in anul pandemiei./ Autoritati: Apelam la intelegere, pot exista si astfel de momenteCateva explicatii de pe teren, la o razie a Garzii de Mediu➤ Abuzurile din centrele DGASPC.de catre autoritati , desi victima avea 19 ani si dizabilitati psihice➤ Al doilea dintre cei doi barbati care ar fi fost batuti si torturati de agenti de la Sectia 16 de Politie a fostdupa moartea celuilalt tanar.➤ Uncare l-a oprit pentru ca i-a dat o amenda prea mica➤ Sondaj: Ce cred romanii despre decizia Primariei Capitalei de- 42% decizie corecta, 35% decizie gresita➤ Fiscul a recuperat de la Dan Voiculescu in dosarul ICA sub. Recuperarile marilor prejudicii au scazut puternic, din cauza pandemiei➤ Institutul Bals | Banii europeni pentru combaterea pandemiei, la Metrorex : "Actiunea ilegala de ocupare a metroului bucurestean➤ Turcan: ". Diferenta uriasa intre contributivitate si bani de la buget"➤ Monitorul Oficial: Guvernulpentru cresa sau gradinita. Asimilat unui ministru, are masina, secretara, diurne➤ Primaria Sectorului 5:dat de fosta administratie inainte de alegeri➤ Armand: "Prin Centrul Cultural se spalau bani.➤ Legea care afecteaza producatorii de energie hidro in beneficiul Apelor Romane / Amendamentele controversate➤ Prefectul de Braila,/ Sub geamul sau, zeci de oameni manifestau impotriva restrictiilor: "Fara indoiala, am gresit si toate criticile sunt justificate. Regulile trebuie respectate" / Ministrul sustine ca se afla intr-o conferinta video si si-a dat masca jos pentru a se face mai bine inteles Dominic Fritz , despre persoanele care au protestat fata de noile restrictii in Timisoara: "care declara public ca doresc libertate pentru toti, dar promoveaza un discurs violent, xenofob si antieuropean"➤ Noi proteste fata de restrictiile din Romania, in Capitala si in mai multe orase: "Libertate" /Lideriifata de noile restrictii anti-COVID: "Romania fierbe si isi vrea libertatea inapoi"Proteste in Bucuresti si in marile orase fata de noile restrictii., la Constanta oamenii s-au rugat la catedrala➤ Claudiu Tarziu: "si antisemit - mi se pare extrem de grav"➤ Plagiatorul Bodog, PSD a depus solicitarea privind infiintarea uneipentru a gasi cele mai bune solutii pentru strategia antipandemie: "Vin la noi sa cerseasca ajutor acum cand le e frica de furia oamenilor", dar si ca liberalii nu sunt solidari cu guvernul in contextul restrictiilorSedinta cu scantei la PNL / Citu a venit cu Arafat sa dea explicatii despre restrictiiInvitarea lui Raed Arafat , la sedinta conducerii PNL,: "O eroare politica majora. Asociem partidul cu restrictiile"➤ Stelian Ion: "Daca propunerile pentru sefia Parchetului General, DNA si DIICOT vor primi aviz negativ, procedura se opreste si se reia cu alte persoane / Membrii CSM vor fi alesi si revocati de toti procurorii si judecatorii /➤ Afacerea murdara a sefului Garzii de Mediu Ilfov:, dupa ce vidanjele sale au incarcat levigat de la groapa de gunoi din Vidra si l-au varsat in Raul Arges