O altfel de revista a presei. Esential in 31 martie

Drumul care distruge masini. patinoarul invizibil, asociatia fantoma si fratele cu obezitate morbida. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Botosani: Drumul care distruge masini.pline de gropi ➤ Rata de promovare la: 40,71%➤ Cum a "rezolvat" judetul Maramures problema incidentei ridicate a cazurilor de COVID:in 24 de ore➤ Interimatul sefilor sauunde medicii sunt injurati de unii protestatari. Reportaj InquamPhotos➤ Noi proteste in marile orase impotriva restrictiilor.. "Vrem acces la spitale , de COVID nimeni nu moare!"O noua zi de proteste fata de restrictii. Protestatarii au strigat "Jandarmii e cu noi!". La CraiovaDezastrul de luni noaptea: Automate cu mancare, sparte si golite.anti-carantina de la Timisoara, dupa ce sapte tineri au declarat ca au fost batuti de fortele de ordine in timpul protestelor. Femeie de 40 de ani, "trantita la pamant si incatusata" pentru ca nu avea buletinul la ea➤ Ferma ilegala de ursi din Arad. Institutiile statului ridica din umeri: "Nu este responsabilitatea noastra"➤ Un sofer fotografiat ca ar fi aruncat deseurilocali➤ Un angajat cu vechime din. Le dadea informatii din cadrul institutiei➤ Dosarele X:intre Mediu si Romsilva➤ Euro continua sa creasca si atinge un nou nivel maxim in raport cu leul.. 11 cercetatori vorbesc despre munca in Academia Romana➤ Fostul presedinte al CNAS Vasile Ciurchea si medicul Irinel Popescu , trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita si abuz in serviciu /➤ Salariile si sporul de tunel raman la Metrorex , careMetrorex, fratele cu obezitate morbida al metroului londonez:➤ Cum au incasat ilegal, vreme de 4 ani, angajatii ADP Sector 1➤ Primaria Pitesti a cheltuit 16 milioane de euro, fonduri UE,➤ Patinoarul invizibil din sectorul 5. Opentru o instalatie de lumini. Edilul a fost condamnat Clotilde Armand : Primaria Sectorului 1 a predat DNA contractul incheiat in anul 2008 cu Romprest / Cei caresa fie trasi la raspundere➤ Presedintele Iohannisdaca achita prejudiciul➤ Ionut Mosteanu, deputat USR , dupa promulgarea legii care ii scapa pe evazionisti de inchisoare daca achita prejudiciul:/ Daca totusi te prinde, dai banii si gata"➤ Nasui anunta reinceperea platilor catre firmele afectate de pandemie si: "Este un castigator, un om extrem de hotarat/ Nu exista autocratie in Ungaria. Mergeti sa vedeti demonstratii acolo, nu la noi / Nu dam raportul nici la Budapesta, nici in alta parte"➤ E-mail-ul care il contrazice pe George Simion de luni➤ George Simion: "Domnuldespre excentricitati in Parlament, el bea in Parlament"➤ Moment jenant pentru Alexe. Seful judetului Raluca Turcan , dupa ce s-a inghesuit intr-oVoiculescu,: "M-am cerut amendat / Voi contribui la bugetul statului si imi cer inca o data scuze pentru o neatentie vinovata de altfel"➤ O asociatie fantoma,pentru modificarea structurii anului scolar / Cimpeanu: A fost invitata ca toate asociatiile de elevi inregistrate legal / Ministerul Justitiei: Nu exista inregistrarea unei asociatii cu denumirea Asociatia Elevilor Discipulus➤ Citu, dupa cecu restrictiile: "Ma surprinde opinia Avocatului Poporului, hotararile sunt publice. Este momentul sa dam un restart acolo" Marcel Ciolacu anunta casi cere alegeri anticipate: Avem specialistii necesari➤ Fostul deputat PSD Cristian Rizea , fugit la Chisinau dupa ce. Politicianul, catre procurori: "Rusine sa va fie!": Anularea unei prevederi privind validarea alesilor in parlament➤ Speranta Ionescu, fosta directoare in Ministerul Mediului in mandatul lui Laszlo Borbely / Ea a fost acuzata ca ar fi primit spaga un Audi A3 si o poseta Louis Vuitton