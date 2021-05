O altfel de revista a presei. Esential in 17 mai 2021

➤ Ne dezvoltam, dar mai lent, ca nu dau turcii. Anul trecut,➤ Eurostat: Doarin ultimele trei luni, una dintre cele mai mici rate din UE, unde media este de 60%➤ Eurostat: Doaranul trecut. Este al doilea cel mai mic procent din UE, peste Bulgaria.➤ Granita dintre Romania si Bulgaria la Vama Veche,➤ Dosar penal dupa ce un elev a fost ranit intr-o scoala din Bucuresti.➤ Bucuresti, rata de incidenta sub 1 | S. Cimpeanu: redeschiderea totala a scolilor,: fara vreo localitate in scenariul rosu, dar cu mii de elevi in online➤ Legea ii lasa pe. Cand si unde mai suntem obligati sa purtam masca de protectie fara sa luam amenda ➤ Mii deoficiata de IPS Teodosie. Masurile de relaxare, intelese gresit➤ Daune de 17.000 de euro dupa ce, la Medias. Mama ei a pierdut sarcina din cauza socului➤ Ciolacu se intalneste cu premierul Citu: "Este exclus sa nu vina cu PNRR in Parlament. Daca se merge cu PNRR direct la Bruxelles,in privinta intalnirii dintre cei doi: "Nu este pe agenda"privind intalnirea cu Citu: Premierul continua sa se comporte politicianist si iresponsabil➤ Banii pentru irigatii din PNRR nu mai vin!Nemultumire in USR PLUS fata de PNL dupa cesi l-a transformat in decor➤ Tensiuni in coalitia PNL-USR PLUS Constanta din cauza: "Nemultumirile cresc. Fostii pesedisti nu au ce cauta in echipa noastra"/ PNL: Coalitia nu va fi afectata Ioana Mihaila da vina pentru scandalul deceselor COVID-19 pe: "Vom lua masuri pentru cercetarea disciplinara" Rares Bogdan : "la sefia PNL"➤ Rares Bogdanintr-un restaurant din Herastrau: "N-ar fi mai bine ca alesii neamului si clientela de partid sa anunte unde iau masa"➤ Mutare importanta in PNL: Alexandru Muraru, undupa autosuspendarea lui Costel Alexe Ludovic Orban , despre acordarea unei zile libere celor care se vaccineaza: "pentru vaccinare. Urmeaza dezbateri in Camera Deputatilor➤ Batalie pentru/ Pe cine sustine Marcel Ciolacu , unde a atras deja trei partide locale inaintea alegerilor anticipate din 11 iulie. Senatul i-a respins, in sedinta secreta, contestatiapentru trafic de influenta in cazul vizitei in SUA din 2017: "N-am vazut stirea"Grindeanu: Deplasarea mea in SUA in 2017. A fost o vizita "semioficiala"Cine este George Dimitrescu, acuzat de procurorii DNA cain valoare de 100.000 de dolari pentru intalniri cu inalti oficiali din administratia Trump➤ CNATDCU iipentru "plagiat grosier"➤ Mama unui copil cu ADHD, obligata sa plateasca despagubiri unei eleve ranite la ore cu o foarfeca.➤ Cel mai mare dosar de coruptie din Ardeal, preluat la DNA Bucuresti pentru ca➤ O noua. Un vrancean a obtinut daune pentru "tratamentele degradante in perioada detentiei"