Rusia nu are capacitatea sa produca in masa un vaccin impotriva COVID-19

Oficialii rusi de la cel mai inalt nivel au anuntat inceperea vaccinarii in masa a rusilor pana la sfarsitul anului 2020. Oferta este una generoasa in Rusia, existand trei vaccinuri in productie, dezvoltate de centrul de cercetare "Vector", centrul "Gamaley" si centrul "Chumakov" din cadrul Academiei Ruse de Stiinte. Oficialii centrelor sustin ca, atunci cand le-au dezvoltat, fiecare institutie medicala a mers pe propriul drum in cautarea solutiei.Vaccinurile impotriva virusului pot fi create in mai multe feluri. Vaccinul Sputnik V, anuntat de catre Gamaley, a fost creat pe baza unui adenovirus, in care o parte a genomului sau a fost inlocuita cu genomul coronavirusului. Potrivit dezvoltatorului, eficacitatea medicamentului este de 92%. Insa, pana acum, testele au fost efectuate doar pe un esantion de voluntari si este prea devreme pentru a se crede cu seriozitate in rezultatele vaccinului. De asemenea, nu se cunoaste durata efectului post-vaccinare. Acest centru a actionat destul de atipic, inregistrand medicamentul inainte de sfarsitul fazei a treia a procesului. Efectul reclamei premature a fost puternic, iar acum se spera ca eficacitatea reala sa nu dezamageasca.Centrul Chumakov a urmat calea asa-zisului coronavirus inactivat sau "ucis". Aceasta metoda este considerata cea mai sigura, deoarece nu poate provoca imbolnavire si a dat rezultate foarte bune in cazul vaccinului impotriva encefalitei transmise prin capuse.Centrul "Vector" a incercat simultan sase metode de lucru, dintre care doar una s-a incadrat in limitele de toxicitate si s-a dovedit eficace. Ca rezultat, s-a obtinut preparatul peptidic "EpiVacCorona", care este in prezent supus testelor in masa.S-ar parea ca Rusia are trei vaccinuri proprii pe drum si ca este doar o chestiune de timp pana la vaccinarea populatiei si realizarea castigurilor din exportul miliardelor de doze promise. Insa lucrurile nu stau deloc asa. Aceste planuri se lovesc de lipsa unei capacitati interne adecvate de productie.Primul semnal a aparut atunci cand Rusia a anuntat ca nu va exporta un vaccin in sine, ci doar tehnologia pentru productia sa. Daca realizarea unui lot redus pentru testarea unui vaccin nu este o problema, extinderea productiei este cu totul altceva.In primul rand, chiar si in cazul detinerii mai multor bioreactoare de dimensiuni mari, realizarea productiei poate dura cel putin un an. Acesta este un proces biotehnologic complex care necesita operatiuni elaborate de calibrare individuala. La cea mai mica abatere tehnologica, vaccinul rezultat este respins. Reglajele sunt posibile numai prin experienta, care necesita mult timp.In al doilea rand, Rusia chiar nu detine un numar suficient de astfel de bioreactoare mari, lucru pe care chiar Putin, desi cu greu, l-a admis. "Exista anumite probleme asociate prezentei sau absentei unei anumite cantitati de echipamente - "hardware", asa cum se spune - pentru desfasurarea productiei de masa", a declarat presedintele rus..Recent, in presa rusa au aparut informatii potrivit carora Rusia a solicitat Frantei asistenta tehnologica pentru producerea vaccinului Sputnik V. Publicatia franceza de afaceri Challenges a comentat: "Rusii ne intreaba de saptamani daca vrem sa lucram cu ei. In realitate, acest lucru arata principala lor slabiciune - nu au facilitati de productie."Pana in prezent, presedintele Macron a evitat o intalnire pe aceasta tema, invocand necesitatea consultarii specialistilor. Este dificil de spus daca Franta va accepta sa lucreze cu Rusia in acest domeniu, Desi ar putea fi tentata sa contrabalanseze succesul americano-german inregistrat de Pfizer, probabil ca diferentele dintre standardele de productie europene si cele rusesti, precum si faptul ca "s-a pierdut startul" pentru o astfel de colaborare, vor cantarii mult in decizia Parisului. Un lucru este insa cert, exista o serioasa dependenta a capacitatii de productie in masa a vaccinurilor rusesti de echipamentele pe care le poate obtine pe termen scurt doar prin import.