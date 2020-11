Serialul ''The Crown'', acuzat ca isi permite prea multe libertati in privinta relatiilor sentimentale regale

In opinia lui Dickie Arbiter, unul dintre expertii in casa regala britanica, serialul care va fi difuzat de Netflix incepand cu 17 noiembrie, lasa sa se inteleaga, in mod eronat, ca regina ar fi legat o relatie amoroasa cu managerul sau de curse de cai, Lord Porchester, caruia i se adresa in mod afectuos cu "Porchie"."Este de prost gust si absolut nefondat", a spus acesta, citat duminica de Sunday Times. "Regina nu s-ar fi gandit niciodata sa se uite la un alt barbat'' in afara sotului ei, a spus el."Sunt barfe care revin de zeci de ani. Nu au niciun fundament", a mai spus acesta.Regina Elisabeta a II-a , in varsta de 93 de ani, s-a casatorit cu printul Philip in 1947, la varsta de 21 de ani, cu cinci ani inainte de ascensiunea la tron in 1952.Potrivit Sunday Times, episodul criticat o infatiseaza pe regina, interpretata de actrita britanica Olivia Colman, petrecand o luna vizitand ferme de cai din SUA si Franta in compania lui Porchie, iar drept urmare printul Philip devine banuitor.Publicatia precizeaza ca regina a "ramas apropiata de Porchie pana la moartea acestuia in 2001'', subliniind ca niciodata nu au existat indicii care sa sustina ideea ca ar fi fost mai mult decat prieteni."'The Crown' este o fictiune. Nimeni nu cunoaste continutul conversatiilor purtate intre membrii familiei regale", a insistat Dickie Arbiter.