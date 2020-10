Sibiu: Criza de medici la DSP. Unii au probleme cu auzul dupa numarul mare de anchete epidemiologice

"In acest moment, persoanele implicate in anchetele epidemiologice sunt in numar de sase si care lucreaza zilnic, inclusiv sambata si duminica. Cand erau si medicii scolari, aveam 40. La sase oameni, cand avem peste o suta, faceti socoteala cate anchete revine unui om. O ancheta poate sa dureze si la o ora. Deci, intr-o zi de lucru, un singur om ar trebui sa lucreze peste 13-14 ore, la anchetele care ii revin. (...) Situatia este destul de delicata, dar asta nu inseamna ca noi nu ne descurcam.Chiar daca din martie pana acum, acei medici au stat cu telefonul la ureche, unii dintre ei, pot sa va spun, ca aproape nu mai aud, pentru ca in permanenta au facut acest lucru. Sunt situatii care nu sunt cunoscute si nu cred ca ar fi bine sa incepem sa le dezvoltam, fiecare isi face treaba acolo unde este pus. Sigur ca da, si medicii nostri s-au imbolnavit, nu de 'CORONA', dar de alte situatii, dar si daca au fost bolnavi si au fost acasa si acolo au facut aceste anchete", a explicat, marti, Gabriel Budescu, in timpul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.Din cauza crizei de medicii de la DSP, unele anchete epidemiologice sufera intarzieri."Tinand cont de acest lucru, da, este adevarat, unele anchete care sunt mai simple, sunt ramase in urma, dar incidenta nu tine de ancheta", a recunoscut directorul DSP Sibiu.Potrivit sursei citate, la ultimul concurs organizat in urma cu o jumatate de an nu s-a reusit angajarea celor doi epidemiologi de care ar mai fi nevoie.Anchetele epidemiologice se fac de catre un medic si un medic epidemiolog, motiv pentru care directorul DSP face apel la medicii de familie sa vina voluntari."Am cerut ajutorul medicilor de familie si nu am gasit medici interesati care sa vina, bineinteles voluntar, sa faca aceste anchete", a concluzionat Gabriel Budescu.