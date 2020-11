Sotia medicului grav ranit la Piatra Neamt: Era ingrozit. Imi spunea incontinuu "Eu sunt bine, ceilalti ardeau, ardeau"

"A fost o chestiune de secunde, de groaza, carnagiu ce a fost acolo", a afirmat sotia medicului, pentru observatornews.ro De asemenea, aceasta sustine ca a doctorul a fost transferat in Belgia din efortul colegilor si autoritatilor care stiau "exact care sunt conditiile si sansele pe care le are un pacient mare ars" in Romania."Se intereseaza toti de el, si doamna ambasador, si toata lumea. Pe mine nu ma intereseaza astea, vreau sa primeasca atentia medicala pe care cu siguranta o va primi acolo si sa se intoarca acasa viu si sanatos cat se poate. Colegii se mobilizasera si incepusera sa caute solutii in strainatate, stiind exact care sunt conditiile si sansele pe care le are un pacient, mare ars, cum spunem noi in tara noastra si atunci solutia domnului ministru a venit sa ne ajute, sa nu mai cautam noi disperati solutii in afara.Pentru mine nu conteaza, exact asta i-am spus inainte de a pleca, nu avem nevoie de un erou, avem nevoie de un sot, un tata. Stiu ca si-a facut meseria asta si sper sa si-o faca in continuare cu dedicatie, prea multa dedicare uneori pentru ce ofera sistemul medical din tara noastra. Era increzator, era ingrozit de ceea ce a putut sa vada acolo, imi spunea incontinuu: "Eu sunt bine, eu sunt bine, ceilalti ardeau, ardeau". Are mainile arse, era infasurat in folie protectoare", a povestit sotia medicului erou, la randul ei medic, cu specializarea ginecologie.CITESTE SI: