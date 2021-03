Vehiculul care-l transporta pe presedintele Argentinei, atacat de protestatari furiosi

In timp ce parasea un centru administrativ din orasul Lago Pueblo, in provincia Chubut (sud) din Patagonia, seful statului a trebuit sa se protejeze in spatele unui coridor uman impotriva avansului protestatarilor, relateaza AFP.Acestia din urma au oprit apoi microbuzul care il transporta pe presedinte, lovind vehiculul cu pumnii si picioarele si aruncand cu pietre in directia acestuia, conform imaginilor difuzate de canalul TN si de cotidianul Clarin.De la inceputul saptamanii, o persoana a murit si 11 sunt date disparute din cauza incendiilor din regiune. Zeci de oameni au fost evacuati din calea flacarilor si aproximativ 200 de case au fost distruse, potrivit unui ultim bilant datand de vineri.Focul a devastat 1.500 de hectare de padure conform apararii civile, pana la 15.000 conform presei.Flacarile au facut "pagube enorme", a subliniat saptamana aceasta ministrul mediului, Juan Cabandie, precizand ca mai multe localitati nu mai aveau nici apa, nici electricitate.