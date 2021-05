Arhiepiscopul Teodosie critica ortodocsii care au botezat copilul unei familii de catolici: "Au facut un lucru rau, gresit. Sa se spovedeasca si sa se caiasca pentru acest pacat"

Teodosie a fost intrebat joi dupa amiaza, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, ce este de facut in cazul unor ortodocsi care au botezat intr-o familie de catolici. Au facut un lucru rau, gresit, ma mir ca i-au acceptat catolicii . De aceea, sa se spovedeasca si sa se caiasca pentru acest pacat, sa-si primeasca un canon", a precizat Inalt Prea Sfintitul Teodosie.In octombrie 2020, arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, i-a spus unui roman din strainatate care i-a cerut sfatul ca este "mare pacat" sa mergi la o biserica catolica si ca trebuie neaparat sa gaseasca una ortodoxa, chiar daca este ruseasca sau sirbeasca."Locuiesc de multi ani in Anglia si in zona in care sunt eu nu este biserica ortodoxa. Am mers la catolici si merg de multi ani. E pacat?", a spus barbatul intr-o interventie telefonica la emisiunea la care participa Arhiepiscopul Tomisului. "Mare pacat", a raspuns Teodosie . "Duceti-va la o biserica ortodoxa, greaca sau undeva. In Anglia sunt biserici ortodoxe rusesti... sirbeasca, depinde", a adaugat inaltul ierarh.Doua luni mai tarziu, el a lansat un nou atac la adresa catolicilor, criticand modul in care acestia se impartasesc.