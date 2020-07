VIDEO Sindicatul Europol cere analiza tuturor accidentelor in care au fost implicate autospeciale de Politie: "Sunt mult prea multe situatii in care acestea, la un impact lateral minor, s-au rostogolit"

"In ultimii 3 ani am avut zeci de accidente in care au fost implicate << autospeciale >> de politie Logan. Le spunem autospeciale pentru ca au un colant aplicat pe care scrie << POLITIA >> si...cam atat", au afirmat, luni seara, pe Facebook , reprezentantii Sindicatului Europol.Acesstia anunta ca vor cere o analiza a accidentelor."Vom cere o analiza a tuturor cazurilor in care autoturismele Logan au fost rasturnate. Sunt mult prea multe situatii in care acestea, la un impact lateral minor, s-au rostogolit", au precizat sindicalistii.O masina de politie a fost implicata, luni, 20 iulie, intr-un accident la Craiova, autospeciala fiind lovita dupa ce a intrat intr-o intersectie avand semnalele acustice si luminoase in functiune.