Ministerul de Externe ucrainean a convocat un avocat maghiar pentru o discuție de fond privind transferul a 11 prizonieri de război ucraineni în Ungaria prin medierea Bisericii Ortodoxe Ruse.

Acest lucru a fost anunțat de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko.

El a menționat că eliberarea prizonierilor este întotdeauna o veste bună, dar guvernul ucrainean nu a fost informat despre negocierile dintre părțile maghiară și rusă. Faptul că Federația Rusă a predat Budapestei 11 ucraineni de origine maghiară a fost aflat la Kiev din mass-media, iar apoi din declarațiile publice ale viceprim-ministrului Ungariei, Zsolt Șemien.

În acest sens, diplomatul maghiar a fost chemat la Ministerul de Externe.

„Partea ucraineană a trimis un apel pentru a oferi informații detaliate despre cetățenii noștri și pentru a oferi imediat acces la aceștia, pentru a vedea starea lor de sănătate și asistență consulară. În cadrul întâlnirii, am subliniat necesitatea coordonării interacțiunii pe probleme atât de sensibile precum eliberarea prizonierilor de război” – a spus Nikolenko.

#Hungarian Vice Prime Minister Zsolt Semjén confirmed the information about the transfer of 11 prisoners of war, Transcarpathian Hungarians, from #ruZZia to #Hungary, as previously announced by the Russian Orthodox Church. This decision was not coordinated with Ukraine. pic.twitter.com/DQNwNfzQPa