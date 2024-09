Miliardarul Bill Gates avertizează omenirea, anunțând și un termen: Două catastrofe vor lovi lumea VIDEO

Miliardarul Bill Gates și-a petrecut ultimele două decenii avertizând publicul larg despre problemele cumplite din lume, de la viitoarele „dezastre climatice” până la atacurile cibernetice devastatoare. Acum, el anunță că două catastrofe trezesc cea mai mare îngrijorare din partea filantropului: ”un mare război și o altă pandemie, cel mai probabil care vor lovi omenirea în următorii 25 de ani”.

“O mulțime de tulburări din lumea de astăzi ar putea declanșa ”un război major“, a spus Bill Gates la emisiunea Make It de la televizunea americană CNBC.

Oamenii de știință consideră, de obicei, pandemiile ca apariții probabile, chiar inevitabile, în timp. Ele devin într-adevăr din ce în ce mai frecvente, din cauza unor factori precum schimbările climatice și creșterea populației, arată cercetările.

Pentru Gates și alți susținători ai sănătății globale, întrebarea nu este dacă o altă pandemie va avea loc în curând, ci dacă națiunile vor fi mai pregătite decât erau pentru focarul de Covid-19. „Țara pe care toată lumea se aștepta să conducă și să fie un model nu a îndeplinit aceste așteptări”, spune Gates, referindu-se la Statele Unite.

Gates a scris o carte numită „Cum să previi următoarea pandemie”, în 2022, în care a criticat diverse guverne, inclusiv SUA, pentru că nu au fost pregătite în mod adecvat în 2020. În carte, el a prezentat mai multe recomandări pentru țări din întreaga lume, inclusiv politici mai puternice de carantină, investiții în monitorizarea bolilor și stimularea cercetării și dezvoltării vaccinurilor.

Deși s-au făcut unele progrese, odată cu creșterea cheltuielilor pentru pregătirea pentru pandemie în SUA și în alte părți, Gates spune că răspunsul global nu a fost încă suficient. „Deși unele dintre lecțiile din pandemia coronavirusului au fost învățate, ele au fost mult mai puține decât m-am așteptat, din păcate”, spune el.

Diviziunile politice despre care mulți cred că au împiedicat răspunsul lumii la Covid-19 încă stau în calea pregătirii adecvate pentru următorul focar. Gates a adăugat: „Adunându-ne gândurile despre ceea ce am făcut bine, ceea ce nu am făcut bine, încă nu se întâmplă .... Poate că, în următorii cinci ani, asta se va îmbunătăți. Dar, până acum, este destul de surprinzător.”

Prevenirea bolilor pe scară largă este punctul central al unui episod din viitoarea serie de documente Netflix „What’s Next? The Future with Bill Gates”, care va avea premiera pe 18 septembrie 2024.

Într-o proiecție anticipată a serialului Netflix oferită pentru Make It de la CNBC, Gates se stă de vorbă cu dr. Anthony Fauci, fostul director al Institutului Național de Alergie și Boli Infecțioase. În această conversație, Fauci este ferm convins că cele mai bogate națiuni, precum SUA, au „responsabilitatea morală” de a-și împărtăși resursele abundente pentru a conduce calea în prevenirea răspândirii bolilor în întreaga lume.

Fauci a publicat în această vară un memoriu intitulat „On Call”, în care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care lumea se confruntă cu o „criză a adevărului” din cauza dezinformării, cum ar fi cea care a zdruncinat încrederea publicului în inițiativele de sănătate publică.

Omul de știință a avut un ton mai optimist într-un interviu acordat în iulie pentru revista People, în care a spus că el crede că încrederea publicului în faptele științifice va fi în cele din urmă restabilită. „Sunt încă un optimist precaut care crede că există îngeri mai buni în toată lumea care vor ieși la iveală”, a spus Fauci.

