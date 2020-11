Doua asociatii ale magistratilor critica dur atitudinea ministrului Predoiu cu privire la "legile justitiei" si la situatia infectarilor din instante si parchete

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie sustin ca au solicitat de zeci de ori public Ministerului Justitiei, Guvernului si Parlamentului adoptarea neintarziata a unor acte normative care sa abroge rapid toate dispozitiile care incalca independenta justitiei, intrate in vigoare in ultimii doi ani.Aceste apeluri continue au avut in vedere Rapoartele Comisiei Europene din cadrul MCV , publicate in anii 2018 si 2019, dar si toate opiniile entitatilor internationale relevante in domeniul statului de drept (Comisia de la Venetia, Parlamentul European, GRECO, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni, Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni etc.)."Declaratiile de astazi ale Ministrului Justitiei sunt neconforme cu realitatea din Rapoartele MCV si confirma ignorarea totala a principiilor privind independenta justitiei in Romania si a angajamentelor luate de statul roman vizand remedierea rapida a aspectelor legislative criticate vehement de toti factorii interni si internationali relevanti ("Nu trebuie sa ne grabim. Toata lumea e nerabdatoare, toti vrem sa reparam aceste legi, dar nu trebuie sa ne grabim. Este si cerinta raportului de tara, textual: << Nu va grabiti, discutati cu toata lumea, ajungeti cat se poate la un numitor comun si apoi treceti cu propunerile in Parlament >> ").Un astfel de discurs este inacceptabil, in contextul in care Comisia Europeana a solicitat, in nenumarate randuri, suspendarea aplicarii dispozitiilor "legilor justitiei" care distrug independenta justitiei, in vigoare in Romania ultimii doi ani, si este in masura a pune in discutie intreg parcursul european al statului roman, inclusiv accesul la fondurile europene, asezand Romania langa Ungaria si Polonia", se precizeaza in comunicatul celor doua asoicatii ale magistratilor.De asemenea, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie au solicitat in multiple randuri Ministerului Justitiei, in cursul anului 2020, responsabilitate si actiuni serioase, profesioniste, in privinta organizarii functionarii justitiei in perioada pandemiei actuale."Dupa lungi ezitari, cel putin pentru a puncta la nivel de imagine, la 20.11.2020, Guvernul Romaniei a decis sa adopte proiectul Legii privind unele masurilor din domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19, dupa ce, in cursul zilei de 18.11.2020, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil acest demers, in lipsa consultarii sistemului judiciar, privind masuri care sa asigure functionarea justitiei ca serviciu public. Reglementarea propusa vine insa dupa mai bine de 8 luni de la declararea oficiala a pandemiei de Organizatia Mondiala a Sanatatii, cuprinzand solutii inutile sau, dupa caz, inaplicabile, in raport de ceea ce s-a solicitat de cele doua asociatii profesionale.Proiectul nu apare inregistrat pe site-urile Parlamentului, probabil nefiind inaintat, iar adoptarea sa dupa cateva luni, in contextul actual, reprezinta o dovada a dispretului la adresa situatiei grave a infectarilor cu virusul SARS-CoV-2 din instantele judecatoresti si parchete", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii asociatiilor sustin ca Ministerul Justitiei nu prezinta date zilnice referitoare la situatia dramatica in care au ajuns acestea, numarul infectiilor depasind 1000, zilnic multi magistrati si grefieri fiind internati la ATI, unele persoane dintre acestea decedand."In fata acestor tragedii, Presedintele Romaniei si Ministrul Justitiei se apara invocand complet trunchiat rezultatul referendumului din 2019, al carui spirit a fost acela de a aseza justitia in randul celor independente din democratiile functionale din statele Uniunii Europene, iar nu de a fi flagrant subordonata factorilor politici, in masura in care nu va fi decimata in contextul actualei pandemii.De altfel, refuzul emiterii unor ordonante de urgenta pune in pericol functionarea sistemului judiciar (a se vedea inclusiv cazul prorogarii functionarii completurilor de trei judecatori in apeluri). Adoptarea acestora pentru inlaturarea unor dispozitii care afecteaza independenta justitiei sau chiar sugruma existenta acesteia este pe deplin posibila, fiind confirmata de jurisprudenta Curtii Constitutionale. Astfel, prin Decizia nr.28/2020, CCR a stabilit ca "efectele unui referendum consultativ sunt de natura politica, iar nu juridica iar rezultatul referendumului consultativ ofera doar o orientare politica in privinta problemelor de interes national care au format obiectul consultarii. Referendumul consultativ [...] indiferent de intrebarile supuse poporului si tematica acestuia, ramane o consultare cu efecte politice si declansarea referendumului consultativ, intrebarile adresate poporului de catre Presedinte, valorificarea raspunsurilor primite de catre autoritatile publice sunt subsumate unui efect politic care, la randul sau, produce consecinte in planul raspunderii politice a actorilor institutionali implicati, iar nu in planul raspunderii juridice a acestora", se mai sustine in comunicat.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie condamna vehement aceasta stare de lucruri, distrugerea independentei justitiei fiind accentuata prin atitudinea, actiunile si inactiunile Ministrului Justitiei.