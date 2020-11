Milionarul Alexander Adamescu, o noua chichita avocateasca inaintea extradarii in Romania. Cum tergiverseaza procesul din Marea Britanie

Chichita

Apelul, respins

Alexander Adamescu era cautat de autoritatile romane dupa ce pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventiva in lipsa. In 26 mai 2016, instanta suprema a decis definitiv arestarea preventiva in lipsa a lui Alexander Adamescu, in dosarul in care este acuzat ca, impreuna cu tatal sau, omul de afaceri Dan Adamescu, a dat mita 15.000 de euro si 23.000 de lei judecatorilor Ion Stanciu si Elena Roventa, de la Tribunalul Bucuresti, pentru solutii favorabile in dosare de insolventa.Avocatii lui Adamescu au cerut sa vina in fata curtii cu o intrebare pe teme juridice, actiune despre care ministrul Catalin Predoiu a precizat ca nu are multe sanse de reusita."In ceea cel priveste pe cetateanul Alexander Bogdan Adamescu, localizat in Marea Britanie, instanta britanica a dispus predarea, apel formulat de catre persoana, respins. Adamescu a formulat permisiunea de a adresa o intrebare in fata Curtii Supreme din Marea Britanie, si pana la solutionarea acestei intrebari cu privire la o interpretare juridica nu poate fi predat spre extradare.Din informatiile pe care le avem noi, aceasta procedura urmeaza sa se desfasoare mai rapid, si sansele ei sunt destul de mici, potrivit juristilor din Marea Britanie cu care ne-am consultat. Deci este mai degraba un demers de tergiversare, din perspectiva noastra, unul care nu pare sa aiba sanse mari", a declarat Catalin Predoiu.La finalul lunii octombrie, milionarul Alexander Adamescu a pierdut recursul privind extradarea din Marea Britanie in Romania, unde este acuzat de mituirea unor judecatori de la Tribunalul Bucuresti. Curtea Suprema a regatului Unit a confirmat o decizie similara data de o instanta inferioara si a aratat ca Dan Adamescu nu a putut aduce noi probe esentiale pentru a rasturna aceasta sentinta.Curtea Suprema a Regatului Unit a respins apelul lui Alexander Adamescu, care sustine ca este victima unei persecutii politice si ca extradarea ar reprezenta o incalcare a drepturilor omului in legislatia europeana.