Asociatie de magistrati, critici dure la adresa lui Predoiu: Promite partenerilor strategici achizitii de bunuri si servicii in schimbul suportului public

Laude si promisiuni

Potrivit sursei citate, Initiativa pentru Justitie sustine ca Predoiu "promite partenerilor strategici - profitand de relaxarea regimului achizitiilor publice provocat de pandemie - achizitii de bunuri si servicii de la acestia, din fonduri publice, intr-o incercare disperata de a le obtine suportul public pentru mandatul sau dezastruos in domeniul justitiei si al statului de drept".Reactia magistratilor vine dupa ce ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, i-a adresat miercuri laude fara precedent ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, la finalul unei intalniri in care oficialul roman a anuntat ca e interesat sa cumpere "solutiile si modelele de digitalizare folosite deja in sistemele de justitie din SUA si alte democratii occidentale"."Ministrul Predoiu este lider in lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate. Ii suntem recunoscatori pentru dedicare", a declarat ambasadorul Adrian Zuckerman, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti.Anterior, Catalin Predoiu anuntase la randul sau, printr-un comunicat de presa, ca este interesat de solutiile de digitalizare ale companiilor private americane: "Suntem, de asemenea, interesati de solutiile si modelele de digitalizare folosite deja in sistemele de justitie din SUA si alte democratii occidentale.Sectorul companiilor private, inclusiv cele romanesti, detine o importanta expertiza in acest domeniu si trebuie avut in vedere intr-un parteneriat public-privat pentru digitalizarea Ministerului Justitiei, dar si a institutiilor subordonate, a Ministerului Public, dar si a serviciului public judiciar. Solutiile digitale trebuie sa fie integrate, pentru ca institutiile sa poata comunica si coopera digital fara bariere si blocaje", a declarat Catalin Predoiu, potrivit comunicatului Ministerului Justitiei.